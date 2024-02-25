竹北燈會太夯破11萬人次 元宵節狂湧3萬人居民怨塞車陣

新竹縣竹北市公所在高鐵新竹站旁的水圳森林公園舉辦燈會，2月16日開幕以來，截至昨天元宵節已超過11萬人次參與，讓外界讚嘆「宛如國外嘉年華」，不過昨晚因請來知名歌手郭靜等藝人演出，短短2小時內，高鐵與附近周邊湧入超過3萬人次，這也讓居民抱怨塞在車陣「回不了家」，竹北市公所也密切注意，將加派人力交管。

有民眾陳情指出，水圳森林公園的大型活動越來越多，可否請縣府或市公所辦理大型活動時，做好交通維護計畫，最近2周末周邊都大塞車，從家門開出停車場就被卡住了，「10幾分都不會動」。也有家長在社群留言，前幾天燈會時，也有一位老人家過馬路來不及，被車子撞上，「這次活動好像沒有指揮交通？」

竹北市公所表示，昨天因有元宵燈節音樂會活動，短短2小時內，高鐵與附近周邊湧入超過3萬人次參與，除了加派人力支援，亦委請新竹縣警察局交通隊進行交管。關於人潮疏散，未來一周仍是燈期，公所與相關當局會密切注意，視情形增加量能來改善。

竹北燈會結合運輸系統，從高鐵1號出口外的炫彩禮物盒迎賓，一路延伸到水圳森林公園，打造出星河光廊，連非假日都有人潮。竹北市長鄭朝方表示，水圳公園位於新竹高鐵站旁，是新興都會區，有很多通勤、通學族會經過，甚至還有其他縣市的民眾特別來到水圳公園來看燈節，因此決定天天都舉辦活動，除了有街頭藝人之外，還有快閃裝置藝術。