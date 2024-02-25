熱點監控 新竹縣市聯手抓飆車

西濱快速道路及台1線新竹路段近期飆車事件頻傳，新竹縣市警方都坐不住，前晚到昨晨8小時聯防掃蕩，攔查數以百計車輛，開出不少罰單。警方宣布，即日起，每個周末夜晚都將安排警力針對車聚熱點加強取締。

新竹飆車族橫行已讓西濱沿線居民不堪其擾，尤其日前新豐路段更出現飆車族青少年與拍照檢舉的居民爆發衝突，居民痛斥以前只是飆車，現在根本演變成「暴走族」，讓居民難以安睡。

新竹市警察局長邱紹洲說，西濱公路近年已成工商及民生往來車輛的重要幹道，交通流量甚大，警方對於相關不法飆車的危害情事跟防制酒後駕車一樣「零容忍」。

新竹縣警察局也表示，西濱快速道路沿線及台1線向來是青少年車聚熱點，未料近期實在太囂張，不僅擾民，甚至對居民嗆聲、作勢打人，但只要警方一出動，立刻逃之夭夭，為了遏止飆車族違規行為，警方決定從即日起每周末都展開專案勤務。

2地警方前晚聯手防飆，在西濱沿線多處臨檢，攔查車輛超過5百輛，查獲無照、逆向、改裝噪音車等違規，酒駕及蛇行涉及公共危險部分也依法送辦。

警方表示，除了路檢攔查，還將使用交通科技執法，利用監視器行車軌跡功能及贓車辨識發報系統監控，一旦發現飆車情況，新竹縣市警方都能即時掌握，呼籲民眾不要以身試法。