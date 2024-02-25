航空城開發交管 繞路多半小時

桃園市大園區中正東路二段配合航空城開發工程，去年10月道路縮減並改為大園到青埔單向通行，對青埔往大園的用路人影響甚深，繞道得多花30分鐘，引發民怨；議員指該路段現有路幅仍可規畫雙線通行，希望改善，但由於路權屬交通部公路局，桃園市交通局還在和公路局協調會勘，建議民眾利用高速公路縮短路程。

中正東路二段管制措施主要影響大園埔心與青埔2地通勤往返居民，以及從青埔經埔心轉進蘆竹、大園和桃園的其他駕駛人，雖有其他平面道路及高速公路可作替代道路，但路程比原先路程多20、30分鐘，加上管制期長達3年3月，因此地方抱怨連連。

市議員徐其萬表示，雖然公部門都說大竹交流道改善工程完工後可改善目前進出青埔地區天天塞車問題，但是光工程就要3年，眼前還有都市計畫程序、設計等作業要進行，加上航空城開發工程動不動就封大馬路，還有巷子也封，完全沒有配套措施，民眾必須自己找「出路」、「回家的路」，真的很離譜。

交通局表示，大園區中正東路去年10月因為配合航空城工程，改為只能從大園往青埔單向通車，當時有提出配套措施，建議用路人可以從大竹交流道接國道2號往西，在大園交流道下往埔心方向。

徐其萬認為市府應該設法恢復中正東路二段雙向通車，或提出有更多配套，同時縮短封路時間。