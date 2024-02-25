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白沙媽進香 13萬人報名創新高
白沙屯媽祖今年往北港進香刈火擇定3月18日登轎出發，拱天宮2月16日至3月14日受理報名，報名人數截至昨天達13萬名，超過去年總人數11.3萬名，再創歷史新高，不僅廟方準備的進香背心已供不應求，朝天宮的香客大樓也已經沒有床位，廟方呼籲香客自備帳篷方便休息。
白沙屯媽祖「粉紅超跑」魅力十足，隨香信徒年年成長，2020年5萬4599人、2021年7萬8672人、2022年達到9萬928人，去年9天8夜行程共11萬3621人參加已是近年最多，然今年開放報名至今短短9天，已吸引13萬人參加，再次刷新紀錄；拱天宮表示，今年報名人數沒有上限，預計最終人數超過15萬名。
拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，廟方今年準備了13萬5800件進香背心，依目前報名熱絡情況來看，不足以提供所有香客，背心如果發放完畢將會公告，報名香客如果無法領到進香背心，將減少報名費用。另外，進香帽則是追加到18萬頂，毛巾也能充分供應。
陳春發表示，廟方開放預約的香客遊覽車目前已經增至95輛，今年朝天宮香客大樓已經無床位可以提供，建議隨香信眾可自備帳篷方便休息，拱天宮也提供行李寄放服務。
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