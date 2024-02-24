桃園首座青年文創基地10展售櫃位招募中 報名至3月13日

桃園青年局積極籌備桃園首座以文創產業為核心的「桃園青年文創基地」，該基地位於中原文創園區第5號倉庫，預計今年4月隆重開幕，現場提供10組以上展售櫃位，為桃園的文創職人打造絕佳的展售空間，更提供辦理手作課程、假日文創市集、商業媒合、創業輔導等活動及服務，為進駐文創品牌提供豐富的資源與支持，即日起至3月13日開放文創品牌進駐報名，歡迎45歲以下桃園青年把握機會申請。

青年局長期支持桃園青年投入文化創業，每年以長期計畫進行青年職人的輔導及培力，今年更於中原文創園區第5號倉庫空間，創立桃園首座青年文創基地，提供不同以往的資源，包括銷售空間、商業媒合、活動露出、媒體廣宣、文創市集及課程驗證等，讓進駐文創青年，於文創基地內，可以有一個實體空間進行展示及代售，創造更多文創商機，同時讓更多民眾可以看到桃園文創的特點及創意，活絡桃園的文創氣息。

青年局長侯佳齡表示，青年局長久以來協助桃園文創青年發展自身，本次打造文創基地不僅是為了豐富桃園的文創生態，更期望吸引更多年輕創業者和藝術家來到桃園，一同活絡這個充滿創意的社群。基地的成立不僅提供實體空間，更是一個促進交流、孵化創意的平台。

青年局支持有夢想的桃園青年職人及文創工作者逐夢，也為文創者的夢想藍圖提供新的可能，只要是45歲（含）以下、設籍、就業就學在桃園，具備創新應用產品、服務開發能力，或擁有創新經營構想個人、團隊、公司行號或企業，都歡迎把握機會參與，入選後每個月酌收500元租金。

報名自即日起開放至即日起至3月13日止，報名連結：https://pse.is/5lhd66 ，青年局也將於2月26日於「桃園市政府青年事務局」Facebook粉絲專頁辦理招募線上說明會。