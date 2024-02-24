快訊

白車慘變泥車！新莊建案「水泥瀑布」灌頂波及15輛車 新北市府勒令停工

OpenAI執行長傳擬砸7兆美元建廠 張忠謀這番話遭外界認為有玄機

桃園首座青年文創基地10展售櫃位招募中 報名至3月13日

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園青年局「桃園青年文創基地」於中原文創園區第5號倉庫，預計今年4月隆重開幕，現場提供10組以上展售櫃位，即日起至3月13日開放文創品牌進駐報名，歡迎45歲以下桃園青年把握機會申請。圖／桃園青年局提供
桃園青年局「桃園青年文創基地」於中原文創園區第5號倉庫，預計今年4月隆重開幕，現場提供10組以上展售櫃位，即日起至3月13日開放文創品牌進駐報名，歡迎45歲以下桃園青年把握機會申請。圖／桃園青年局提供

桃園青年局積極籌備桃園首座以文創產業為核心的「桃園青年文創基地」，該基地位於中原文創園區第5號倉庫，預計今年4月隆重開幕，現場提供10組以上展售櫃位，為桃園的文創職人打造絕佳的展售空間，更提供辦理手作課程、假日文創市集、商業媒合、創業輔導等活動及服務，為進駐文創品牌提供豐富的資源與支持，即日起至3月13日開放文創品牌進駐報名，歡迎45歲以下桃園青年把握機會申請。

青年局長期支持桃園青年投入文化創業，每年以長期計畫進行青年職人的輔導及培力，今年更於中原文創園區第5號倉庫空間，創立桃園首座青年文創基地，提供不同以往的資源，包括銷售空間、商業媒合、活動露出、媒體廣宣、文創市集及課程驗證等，讓進駐文創青年，於文創基地內，可以有一個實體空間進行展示及代售，創造更多文創商機，同時讓更多民眾可以看到桃園文創的特點及創意，活絡桃園的文創氣息。

青年局長侯佳齡表示，青年局長久以來協助桃園文創青年發展自身，本次打造文創基地不僅是為了豐富桃園的文創生態，更期望吸引更多年輕創業者和藝術家來到桃園，一同活絡這個充滿創意的社群。基地的成立不僅提供實體空間，更是一個促進交流、孵化創意的平台。

青年局支持有夢想的桃園青年職人及文創工作者逐夢，也為文創者的夢想藍圖提供新的可能，只要是45歲（含）以下、設籍、就業就學在桃園，具備創新應用產品、服務開發能力，或擁有創新經營構想個人、團隊、公司行號或企業，都歡迎把握機會參與，入選後每個月酌收500元租金。

報名自即日起開放至即日起至3月13日止，報名連結：https://pse.is/5lhd66 ，青年局也將於2月26日於「桃園市政府青年事務局」Facebook粉絲專頁辦理招募線上說明會。

創業 文創產業 桃園 青年

延伸閱讀

桃園魯冰花開幕 適逢暖冬花況下周最綻放花期至3月10日

桃園男疑因撿東西開車失控衝貨車撞民宅 釀1死2傷

竹聯信堂虐人棄屍橫行桃園？警：3年已破9件逮101人

桃園男疑為撿東西釀追撞 小貨車駕駛不治、2輕傷

相關新聞

天下真有白吃的午餐 新竹寶山打中午吸千人「吃免錢」

新竹縣寶山鄉新豐宮今天中午湧入上千人「吃免錢」，名符其實天下掉下免費的午餐，原來是已有超過180年歷史的客家傳統慶典「打...

新竹都城隍廟花燈藝術展今起啟燈一個月 元宵夜猜燈謎

新竹都城隍廟是新竹市重要信仰中心，廟方致力推展傳統民俗藝術，今天元宵節起至3月26日起舉行「金龍報喜慶元宵」花燈藝術展。...

戰後畫家鄭瓊娟辭世追思會 家屬慨捐8幅畫作給竹市府

台灣戰後第一代女畫家鄭瓊娟是台灣五月畫會創始成員之一，她於今年1月6日病逝台北榮總，享壽93歲。新竹市政府今天舉行「鄭瓊...

短短9天報名人數超過13萬 白沙屯媽進香人數再創新高

白沙屯媽祖今年往北港進香刈火擇定3月18日登轎出發，拱天宮從2月16日開始接受報名，到今天中午過後，短短9天報名人數已突...

台灣燈會今白天萬人湧入 輪椅族、嬰兒車要推半小時

2024台灣燈會晚間才開幕，但是白天就非常熱鬧，下午兩點不到就湧入超過萬人，不過許多民眾從官方規畫「距離最近的停車場」走...

影／頭份永貞宮「士子開中門」 20位學子光耀門楣

苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、14位高考及格者及2位考上校長的士子，接受永貞宮開中門進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。