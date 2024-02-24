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天下真有白吃的午餐 新竹寶山打中午吸千人「吃免錢」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶山打中午文化季登場，各村鄰長都挑著扁擔上場，將客家美食分享給民眾。記者巫鴻瑋／攝影
寶山打中午文化季登場，各村鄰長都挑著扁擔上場，將客家美食分享給民眾。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣寶山鄉新豐宮今天中午湧入上千人「吃免錢」，名符其實天下掉下免費的午餐，原來是已有超過180年歷史的客家傳統慶典「打中午」祭典登場，寶山鄉民抬出超過200擔以上的奉飯美食供民眾享用，現場熱鬧滾滾，民眾人手一碗吃得合不攏嘴。

寶山鄉長邱振瑋表示，打中午文化季已傳承超過180年，每年千人食福的場面都是地方一大特色、盛事，今年活動聯合鄉內各村鄰長及社區發展協會共同挑擔，超過200擔以上的奉飯美食，中午直接在廟前讓所有前來參與的民眾「吃免驚」。

「打中午」是新竹客家先民開墾山區為了酬謝神明庇佑、凝聚地方居民情感，因此會在每年農曆正月十五元宵節舉辦遶境，祈求新的一年鄉運昌隆、百姓平安，遶境期間鄉民也家家戶戶「奉飯」，供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，分享客家人好客精神。

新竹縣副縣長陳見賢表示，「打中午」是相當重要的文化，需要傳承下去，好的傳承要讓子子孫孫都知道，今天看到許多全家一起參與，這是一件很棒的事情，如今寶山鄉已蛻變為「科技之鄉」，更要讓「打中午」的文化讓全世界都知道。

寶山鄉公所表示，除了今天中午的打中午外，明天還將在寶山國中舉行「元宵嘉年華」，嘉年華上不僅將舉辦客家歌謠大賽，還有以龍年為主題的創意米食大賽，更將邀請到許多歌手前來表演，現場還將抽出千元紅包、最大獎機車，獎項近300個。

邱振瑋說，打中午是寶山鄉重要習俗，希望未來文化也能繼續代代傳承，同時鄉公所也期許，去年才與北埔鄉及峨眉鄉共同復辦的「大隘三鄉運動會」能推向全台灣，並與六堆運動會齊驅，打造全國的客家運動會。

小朋友也挑著小扁擔體驗，寶山鄉長邱振瑋希望地方重要文化代代傳承。圖／寶山鄉公所提供
小朋友也挑著小扁擔體驗，寶山鄉長邱振瑋希望地方重要文化代代傳承。圖／寶山鄉公所提供
今年活動吸引上千人參與，光扁擔美食就有超過200擔。圖／寶山鄉公所提供
今年活動吸引上千人參與，光扁擔美食就有超過200擔。圖／寶山鄉公所提供
寶山打中午文化季吸引上千民眾前來「吃免驚」，分享客家好客精神。記者巫鴻瑋／攝影
寶山打中午文化季吸引上千民眾前來「吃免驚」，分享客家好客精神。記者巫鴻瑋／攝影

客家 新竹 遶境

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