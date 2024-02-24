天下真有白吃的午餐 新竹寶山打中午吸千人「吃免錢」

新竹縣寶山鄉新豐宮今天中午湧入上千人「吃免錢」，名符其實天下掉下免費的午餐，原來是已有超過180年歷史的客家傳統慶典「打中午」祭典登場，寶山鄉民抬出超過200擔以上的奉飯美食供民眾享用，現場熱鬧滾滾，民眾人手一碗吃得合不攏嘴。

寶山鄉長邱振瑋表示，打中午文化季已傳承超過180年，每年千人食福的場面都是地方一大特色、盛事，今年活動聯合鄉內各村鄰長及社區發展協會共同挑擔，超過200擔以上的奉飯美食，中午直接在廟前讓所有前來參與的民眾「吃免驚」。

「打中午」是新竹客家先民開墾山區為了酬謝神明庇佑、凝聚地方居民情感，因此會在每年農曆正月十五元宵節舉辦遶境，祈求新的一年鄉運昌隆、百姓平安，遶境期間鄉民也家家戶戶「奉飯」，供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，分享客家人好客精神。

新竹縣副縣長陳見賢表示，「打中午」是相當重要的文化，需要傳承下去，好的傳承要讓子子孫孫都知道，今天看到許多全家一起參與，這是一件很棒的事情，如今寶山鄉已蛻變為「科技之鄉」，更要讓「打中午」的文化讓全世界都知道。

寶山鄉公所表示，除了今天中午的打中午外，明天還將在寶山國中舉行「元宵嘉年華」，嘉年華上不僅將舉辦客家歌謠大賽，還有以龍年為主題的創意米食大賽，更將邀請到許多歌手前來表演，現場還將抽出千元紅包、最大獎機車，獎項近300個。