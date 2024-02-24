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提升自救力 竹市招募20科技廠 組企業義消
新竹科學園區是台灣科技發展指標，年產值超過1兆6000億元。為保障竹科產業公共安全，新竹市消防局首創推動「企業義消」，獲20家科技廠商率1200人響應，昨授旗成軍全台首見的科學園區企業義消，消防局將協助訓練、加保意外險，藉此提升科技廠自救能力，以利消防局接手救災。
新竹市消防局長李世恭說，企業義消計畫是以各公司企業自衛消防編組或緊急應變隊為主要推動對象，第1階段優先招募對象為30人以上公司，目前報名有20家、1239人，昨成軍。
市長高虹安代表授旗，竹科管理局副局長陳淑珠、公會安全衛生委員會總召沈洲等人見證。高虹安說，近年不時發生科技業或製造業大火，希望訓練企業義消達成精準通報、把握黃金救災時間。
陳淑珠也提到，竹科在2018年以前曾有「竹科消防隊」負責園區救災，近年回歸縣市消防局，感謝市府協助成立企業義消，讓第一線竹科夥伴可以先行自救，再交接消防局，讓損害能降到最低。
昨天企業義消成軍現場也安排實地演練，模擬廠區發生火警時，先由企業的自衛消防編組避難疏散員工，再由企業義消先行布水線控制火勢，消防分隊到場時，隨即第一時間交接相關救災資訊。
竹市消防局指出，將提供企業義消基礎訓練與每年4小時免費至竹市消防教育訓練基地專業訓練外，還會協助加保意外險，守護公共安全。
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