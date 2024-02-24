聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢車站財神大樓 拚3年後拆遷動工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
中壢火車站前財神大樓已45年歷史，目前自辦都更作業進行中。記者翁唯真／攝影
中壢火車站前財神大樓已45年歷史，目前自辦都更作業進行中。記者翁唯真／攝影

桃園中壢火車站被嫌棄為「最醜車站」，可望鐵路地下化工程擺脫汙名，但站前危樓第一商業大樓「財神大樓」都更進度卻延宕，依舊是街友聚集、學生探險之地，住戶企盼3年後拆遷動工，與鐵路地下化一起完工。桃市府指出，中央已補助該大樓自辦都更612萬元，後續將加強輔導推動。

有45年歷史的財神大樓為中壢站前的地標建物，以前曾有戲院、旋轉餐廳盛極一時，但隨商圈沒落及失火，大樓內部僅剩2家遊藝場、2家餐廳及4家旅館業者。大樓所有權人達384人產權複雜，直到高雄城中城大火後，當地都更受到重視，2021年終獲逾半所有權人同意，通過籌組更新會。

財神企業董事長張仙麟說，2021年籌組更新會後，因欠缺實質蓋略圖，導致進度延宕，預計採商辦規畫的新大樓設計圖3月能完成，希望有公設樓層與地下通道直通台鐵，目標3年後拆除重建。

張仙麟也提到，先前曾開鄰地協調會，希望連同大樓共700多坪街廓一同更新，不過鄰地意見紛歧，加上容積率也要重新檢討，希望都發局能協商整合，若能順利更新，站前發展指日可待。

桃園市住宅發展處都市更新科指出，財神大樓已成立更新會，並獲內政部營建署自辦都更補助612萬元找顧問公司設計，是否與鄰地一同都更，事涉私人土地，仍要回歸所有更新會成員自行決定。

至於新大樓是否能導入公共設施？住發處更新科說，仍得視大樓設計後，所有產權分回要申請那些容積獎勵項目，市府才能知道如何運用、協助。

目前財神大樓仍吸引移工聚集，還有街友及學生會入內探險，地方也憂心公安疑慮。消防第二大隊說，該大樓不符消防安全規定項目有滅火、警報、避難設備，已在去年11月經消防檢查改善完成。

財神 都更

延伸閱讀

拉著她腳踏車要理論 大樓管委會主委犯強制罪判拘役8日

旺上半年財運靠這招！把握元宵節「補財庫」最佳時機

影／元宵類點燈...嘉義「101」大樓福容voco酒店試營運前試燈吸睛

汐止崇德里慶元宵 4位大小財神陪提燈踩街

相關新聞

中壢車站財神大樓 拚3年後拆遷動工

桃園中壢火車站被嫌棄為「最醜車站」，可望鐵路地下化工程擺脫汙名，但站前危樓第一商業大樓「財神大樓」都更進度卻延宕，依舊是...

活化中壢站前商圈 桃市府將借鏡大稻埕經驗

桃園中壢火車站前的中平商圈有「小西門町」之稱，近年受鐵路地下化工程影響，周邊交通動線時常變更，難免衝擊商圈生意，如今將盼...

苗栗首批社宅 台糖苗栗學苑釋出220戶大小套房

苗栗縣社會住宅興建，預計明年10月完工，內政部搶時效，先協商釋出苗栗市南苗地區「台糖苗栗學苑」作為苗縣首批社會住宅，22...

提升自救力 竹市招募20科技廠 組企業義消

新竹科學園區是台灣科技發展指標，年產值超過1兆6000億元。為保障竹科產業公共安全，新竹市消防局首創推動「企業義消」，獲...

讓慢飛天使安心成長 竹縣增早療補助及線上申請

新竹縣政府為減輕早療家庭的負擔，昨天宣布今年起提高交通費與療育費補助上限，一般戶及低收入戶最高補助分別增至4千元及6千元...

苗栗民俗踩街！擠爆苗栗市府前路沸騰 饒富文化傳承意義

苗栗（火旁）龍重頭戲踩街，今晚在府前路登場，23個團隊從國立苗栗高中步行到縣府廣場，他們沿街表演，掀起一波又一波高潮，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。