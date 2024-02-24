中壢車站財神大樓 拚3年後拆遷動工

桃園中壢火車站被嫌棄為「最醜車站」，可望鐵路地下化工程擺脫汙名，但站前危樓第一商業大樓「財神大樓」都更進度卻延宕，依舊是街友聚集、學生探險之地，住戶企盼3年後拆遷動工，與鐵路地下化一起完工。桃市府指出，中央已補助該大樓自辦都更612萬元，後續將加強輔導推動。

有45年歷史的財神大樓為中壢站前的地標建物，以前曾有戲院、旋轉餐廳盛極一時，但隨商圈沒落及失火，大樓內部僅剩2家遊藝場、2家餐廳及4家旅館業者。大樓所有權人達384人產權複雜，直到高雄城中城大火後，當地都更受到重視，2021年終獲逾半所有權人同意，通過籌組更新會。

財神企業董事長張仙麟說，2021年籌組更新會後，因欠缺實質蓋略圖，導致進度延宕，預計採商辦規畫的新大樓設計圖3月能完成，希望有公設樓層與地下通道直通台鐵，目標3年後拆除重建。

張仙麟也提到，先前曾開鄰地協調會，希望連同大樓共700多坪街廓一同更新，不過鄰地意見紛歧，加上容積率也要重新檢討，希望都發局能協商整合，若能順利更新，站前發展指日可待。

桃園市住宅發展處都市更新科指出，財神大樓已成立更新會，並獲內政部營建署自辦都更補助612萬元找顧問公司設計，是否與鄰地一同都更，事涉私人土地，仍要回歸所有更新會成員自行決定。

至於新大樓是否能導入公共設施？住發處更新科說，仍得視大樓設計後，所有產權分回要申請那些容積獎勵項目，市府才能知道如何運用、協助。

目前財神大樓仍吸引移工聚集，還有街友及學生會入內探險，地方也憂心公安疑慮。消防第二大隊說，該大樓不符消防安全規定項目有滅火、警報、避難設備，已在去年11月經消防檢查改善完成。