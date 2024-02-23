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周末去哪裡？桃園巴陵漫天粉嫩櫻花 市府籲搭公車前往

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市復興山區櫻花盛開，市府呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。圖／桃園市政府提供
桃園市復興山區櫻花盛開，市府呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。圖／桃園市政府提供

桃園市復興區北橫公路進入賞櫻時序，巴陵地區漫天粉嫩櫻花紛飛，即日起至３月中旬都是絕佳觀賞期，但由於山路狹小蜿蜒，容易堵車，市府呼籲民眾多利用大眾交通運輸工具前往。

桃園市風景管理處指出，目前拉拉山遊客中心的昭和櫻大約開３成到５成，中巴陵櫻木花道、中心路2.2K處、楓墅及觀雲民宿，嶺鎮渡假山莊則進入盛開期，谷典咖啡民宿的八重櫻與香水櫻也正盛開，神木路光明農場的霧社櫻則開了3成至4成，熱門賞櫻景點恩愛農場的富士櫻花則是5成到6成、千島櫻預計於25日綻放，即日起至3月中旬，復興多處都可以賞花。

復興山區每到櫻花季總吸引大批遊客上山，但山路狹小會車不易，加上停車空間有限，往年常見入園、入場車輛大排長龍，嚴重時，甚至等一小時都等不到車位。

桃園市觀光旅遊局長周柏吟局長呼籲，北橫櫻花季期間人車眾多，呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往，從桃園出發可搭乘桃園客運「5090」或中壢客運「5301」，從中壢出發的民眾可搭乘桃園客運「5091」，若要在不同地點之間移動，山區也有付費計程車可以搭乘。另外，巴陵古道園區、巴陵驛站、馬崙砲台也是賞櫻之餘值得順道一遊的景點，歡迎民眾來桃園玩。

桃園市復興山區櫻花盛開，市府呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。圖／桃園市政府提供
桃園市復興山區櫻花盛開，市府呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。圖／桃園市政府提供
桃園市復興山區櫻花盛開，市府呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。圖／桃園市政府提供
桃園市復興山區櫻花盛開，市府呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。圖／桃園市政府提供
桃園市復興山區櫻花盛開，市府呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。圖／桃園市政府提供
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巴陵 桃園 櫻花季

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