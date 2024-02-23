邁入第11年！頭份蘆竹湳古厝社區好采頭藝術祭24日登場

苗栗縣頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭明天元宵節上午將在蘆竹湳古厝熱鬧登場，安排挖蘿蔔燈體驗、乞龜呷平安、踩街鬧庄、點燈儀式等節目，還有裝置藝術作品展，蘆竹湳社區歡迎鄉親一起來同樂，感受慶元宵的喜樂。

苗栗縣傳統聚落文化協會指出，蘆竹湳好采頭藝術祭自2014年起登場，從社區文化節慶出發，一路上吸引越來越多在地居民及青年新血加入、藝文夥伴也熱心參與，逐漸成為苗栗縣每年元宵節的重要盛事，今年已邁入第11年，大家希望一步一腳印讓「蘆竹湳好采頭藝術祭」走入永續，再延續下一個百年。

今年蘆竹湳好采頭藝術祭從上午9點開始，依序安排挖蘿蔔燈體驗、乞龜呷平安、踩街鬧庄、台北藝術大學演出、蘿蔔燈點燈儀式等節目，並以「藝趣創生」為主題，邀集蘆竹湳庄內的青創夥伴輪番上陣，設計出「炮生系列」、「涓涓時光」、「以豬成家」、「融盒龍合」等裝置藝術作品，展出至2月29日止，以「藝術周」概念延長藝術祭的節慶氛圍。