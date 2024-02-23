桃園首例！社區人行退縮空間設YouBike站點 交通局回應了

桃園中壢有民眾陳情希望於後寮一街上的太子鎮社區人行道上設置YouBike站，但該人行道空間為社區法定退縮空間屬私人，都發局表示，為兼顧法定退縮空間留設，並考量YouBike「牽曳空間」，應於設置後維持至少2.5公尺寬人行空間，並避免影響原有綠化環境的前提下才可設置站點，此案也是首例由社區發起申請，後續社區有類似需求可參考。建管處也說只要不動到使用執照上項目就可不用變更使照直接設置。交通局回應，都發局及社區管委會若都同意，細節部分研擬完就能設置。

交通運輸日加便利，YouBike已成為民眾轉乘、休閒重要工具，市議員彭俊豪表示，先前接獲民眾陳情希望社區釋出人行道退縮空間設置YouBike站，不過先前交通局會勘認為退縮空間還是屬於私人社區不符設置目的，而建管處也提出在法定退縮空間增設YouBike，必須要請建築師變更使用執照，變更使照產生的費用對社區來說會是一筆不小的負擔，且可不可以增設仍然是未知數。

彭俊豪說，騎乘YouBike已是民眾生活中一部分，經過各相關局處努力協調，YouBike在社區法定退縮空間的設置上便可以不需變更使用執照，這次先例也可成為往後其他有需求處直接依循。

桃園市建管處使用執照科回應，社區法定退縮空間為都發局的規範，使用執照則由建管處核發，當天再會勘都發局到場說明可以設置，因此原則上只要YouBike站不會影響到使用執照上的項目，就可以設置。

都發局都市設計科長陳志偉表示，為兼顧法定退縮空間及考量YouBike的「牽曳空間」，應於設置後維持至少2.5公尺寬的人行空間，並避免影響原有綠化環境的前提下才可設置站點。

交通局運輸規劃科長陳家緯表示，都市計畫規定要有法定退縮空間，不是公有人行道設置，需由都發局認定可不可以設置，現在都發局許可，加邵社區也願意無償提供，後續剩細節研究完就能施作。

陳志偉說，這案桃園首例由社區發起申請法定退縮空間設置YouBike，過去大部分欲申請皆是利用公有人行道設置站點，往後若有社區有類似需求即可參考。