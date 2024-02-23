光復高中挺進HBL四強 議員揪公車亭海報球員名字錯置

新竹市光復高中男籃隊接連拿下HBL冠軍，氣勢如虹，今年順利闖進HBL四強，將於3月中將出戰台北小巨蛋，挑戰HBL三連霸的壯舉。竹市府近日在光復路上公車亭印製加油海報，但被民進黨議員陳建名發現有2名球員姓名錯置，直言「離譜至極」，市府獲悉後請廠商修正，今天中午已經修正完成。

112學年度HBL四強總決賽將於3月16日至17日在台北小巨蛋舉行，今年賽事看點之一，將是光復高中能否挑戰HBL三連霸成功。新竹市政府力挺光復小將，近日在光復路7座大型公車亭上，印上12名球員、教練團及隊徽海報應援，象徵「全猿主場」。

其中明星雙箭頭球員謝銘駿及林恩宇照片設於光復中學站，教練團合照則設於清華大學站，其餘工研院光復院區、金城新村口、過溝（雙向）的公車亭也有球員加油海報，市府邀請民眾到公車亭拍照打卡標註「#光復必勝」為球員加油，帶動應援氣氛。

不過，竹市府教育處今天在臉書發文宣傳此事，立刻被市議員陳建名發現海報球員名字有誤，其中一張在「金城新村口」站公車亭的加油海報，竟然將球員陳立凱和張鈞淮名字錯置，讓他不禁直言教育處設計完不用校稿嗎？這叫做市長很關心籃球嗎？

陳建名認為，高虹安一點都不關心籃球，她只關心能能作秀有鎂光燈，最常去的地方是隔壁縣的職籃球隊，和外籍洋將拍照打卡，和侯友宜合體。眼見光復高中要挑戰三連霸才趕緊宣傳，但設計像林智堅市長時期的山寨版就算了，還資訊錯誤貽笑大方。

竹市府教育處回應，今天上午接獲反映海報球員名字有誤植，立即向校方查詢確認為海報設計上有部分錯置情形，當下廠商立即修正，今天中午已修正完成，已無錯誤。