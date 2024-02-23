快訊

板橋集合住宅火警狂冒大量濃煙 火場1男1女無呼吸心跳送醫搶救

1天割3次！大叔長痔瘡嫌就醫麻煩 「自割5年」尷尬下場曝光

Google新摺疊手機Pixel Fold 2外觀設計曝光！鏡頭、螢幕邊框、機身都變了

光復高中挺進HBL四強 議員揪公車亭海報球員名字錯置

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府近日在光復路上公車亭印製光復高中籃球隊加油海報被發現球員名字錯置，陳立凱和張鈞淮名字已經在今天中午修正完成。圖／竹市府提供
新竹市政府近日在光復路上公車亭印製光復高中籃球隊加油海報被發現球員名字錯置，陳立凱和張鈞淮名字已經在今天中午修正完成。圖／竹市府提供

新竹市光復高中男籃隊接連拿下HBL冠軍，氣勢如虹，今年順利闖進HBL四強，將於3月中將出戰台北小巨蛋，挑戰HBL三連霸的壯舉。竹市府近日在光復路上公車亭印製加油海報，但被民進黨議員陳建名發現有2名球員姓名錯置，直言「離譜至極」，市府獲悉後請廠商修正，今天中午已經修正完成。

112學年度HBL四強總決賽將於3月16日至17日在台北小巨蛋舉行，今年賽事看點之一，將是光復高中能否挑戰HBL三連霸成功。新竹市政府力挺光復小將，近日在光復路7座大型公車亭上，印上12名球員、教練團及隊徽海報應援，象徵「全猿主場」。

其中明星雙箭頭球員謝銘駿及林恩宇照片設於光復中學站，教練團合照則設於清華大學站，其餘工研院光復院區、金城新村口、過溝（雙向）的公車亭也有球員加油海報，市府邀請民眾到公車亭拍照打卡標註「#光復必勝」為球員加油，帶動應援氣氛。

不過，竹市府教育處今天在臉書發文宣傳此事，立刻被市議員陳建名發現海報球員名字有誤，其中一張在「金城新村口」站公車亭的加油海報，竟然將球員陳立凱和張鈞淮名字錯置，讓他不禁直言教育處設計完不用校稿嗎？這叫做市長很關心籃球嗎？

陳建名認為，高虹安一點都不關心籃球，她只關心能能作秀有鎂光燈，最常去的地方是隔壁縣的職籃球隊，和外籍洋將拍照打卡，和侯友宜合體。眼見光復高中要挑戰三連霸才趕緊宣傳，但設計像林智堅市長時期的山寨版就算了，還資訊錯誤貽笑大方。

竹市府教育處回應，今天上午接獲反映海報球員名字有誤植，立即向校方查詢確認為海報設計上有部分錯置情形，當下廠商立即修正，今天中午已修正完成，已無錯誤。

光復高中今年連4年闖進HBL四強，小巨蛋首戰將與東泰高中交手，上演「新竹內戰」，市府歡迎市民朋友屆時到場為光復高中加油、打氣。24日上午9點起開放全國7-ELEVEN門市ibon機台及ibon網站索取門票，每場次每人至多索取2張門票。

新竹市政府近日在光復路上公車亭印製光復高中籃球隊加油海報被發現球員陳立凱和張鈞淮名字錯置。圖／取自陳建名臉書
新竹市政府近日在光復路上公車亭印製光復高中籃球隊加油海報被發現球員陳立凱和張鈞淮名字錯置。圖／取自陳建名臉書
新竹市光復高中男籃隊今年再度闖進HBL四強，將於3月中將出戰台北小巨蛋，竹市府近日在光復路上公車亭印製加油海報。圖／竹市府提供
新竹市光復高中男籃隊今年再度闖進HBL四強，將於3月中將出戰台北小巨蛋，竹市府近日在光復路上公車亭印製加油海報。圖／竹市府提供

公車 新竹

延伸閱讀

雲林褒忠農場循環農業大突破 魚菜共生「草莓牆」紅亮眼

HBL／國中一起奪冠約定沒實現 米靖恩、林現惟盼今年圓夢

邱臣遠任新竹副市長 議員：曾爆性騷應撤回人事令

高虹安遭質疑安插親信 竹市府：依規辦理、已離職

相關新聞

新埔鎮明晚花燈踩街迎天穿 新竹縣3大元宵燈會看點

新竹縣明晚元宵入夜更美麗，包含竹北燈節、東興圳光藝節、新埔花燈迎天穿，都將同時吸引元宵賞燈人潮，其中新埔花燈迎天穿踩街更...

光復高中挺進HBL四強 議員揪公車亭海報球員名字錯置

新竹市光復高中男籃隊接連拿下HBL冠軍，氣勢如虹，今年順利闖進HBL四強，將於3月中將出戰台北小巨蛋，挑戰HBL三連霸的...

影／南北各1家全重度急救醫院 鍾東錦：苗栗醫療沒那麼糟

苗栗縣醫療資源不足一直是縣民最關注的議題，縣府歷來民調，醫療資源的滿意度都偏低，頭份為恭醫院繼大千醫院後，最近獲評為全重...

他里長12連霸！竹南鎮照南里「醜小鴨變天鵝」翻轉閒置工廠

苗栗縣竹南鎮照南里長康進筆只要一通電話服務就到，翻轉閒置工廠盤距市區，打造綠美化的環境，里長12連霸、逾45年，新南里醜...

新竹鬧血荒！新竹市信賴台灣之友會今號召捐血

新竹捐血中心在過年後血庫拉警報，所有血型存量一度剩不到4天，雖然庫存已增至4到7天，但依舊未達安全庫存。新竹市信賴台灣之...

桃市府周邊通勤要道亂丟垃圾情況多 里長們盼科技執法

桃園推行垃圾不落地多年，但部分地區仍有民眾亂丟垃圾造成環境髒亂及汙染，令不少里長頭痛，抱怨「清完又來」，盼環保局祭有效方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。