竹科火災先自救！竹市攜手20家科技廠成軍「企業義消」

新竹科學園區是台灣科技發展指標，年產值超過1兆6000億元。為保障竹科產業公共安全，新竹市消防局首創推動「企業義消」，獲得20家科技廠商率1200人響應，今天授旗成軍全台首見的科學園區企業義消，消防局將協助專業訓練、加保意外保險，希望提升科技廠自救能力，以利消防局接手救災。

新竹市消防局長李世恭說，企業義消計畫是以各公司企業自衛消防編組或緊急應變隊為主要推動對象，能有助於強化企業自主防災能力與初期救災應變，企業義消經消防局協助專業訓練後，不僅可以保護自己所屬的公司，也保護同仁的生命財產安全。

第1階段優先招募對象為30人以上公司，目前報名有20家、1239人，新竹市消防局今天在台灣科學園區科學工業同業公會舉行企業義消成軍儀式，市長高虹安親自授旗給企業義消代表，竹科管理局副局長陳淑珠、公會安全衛生委員會總召沈洲等人見證。

「希望企業義消能在竹科發生火災時，扮演消防尖兵。」高虹安說，近年不時發生科技業或傳統製造業大火意外，更顯災害預防重要性，竹市成立企業義消獲得民間熱烈響應，希望透過專業訓練能達成精準通報，更能把握黃金救災時間降低科技業災害。

陳淑珠也提到，竹科在2018年以前曾有「竹科消防隊」負責園區救災，近年回歸縣市消防局救災，由於竹科不少廠區規模很大，很感謝新竹市政府協助成立企業義消，透過專業訓練，讓第一線竹科夥伴可以先行自救，再交接消防局，讓損害能降到最低。

今天企業義消成軍現場也安排實地演練，模擬廠區發生火警時，先由企業的自衛消防編組避難疏散員工，並由企業消防先行布水線控制火勢，在消防分隊到場時，能第一時間交接相關救災資訊，以利消防局判斷現場情形，最後透過防火毯撲滅火勢。