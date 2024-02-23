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桃園接財神遶境、迎古董周末登場 交管路段一次看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2024桃園龍潭慶元宵活動，龍潭接財神繞境祈福及龍潭迎古董嘉年華等將於明、後2連續2天在龍潭市區街道盛大舉行，將有交通管制，民眾務必注意。圖／龍潭警分局提供
2024桃園龍潭慶元宵活動，龍潭接財神繞境祈福及龍潭迎古董嘉年華等將於明、後2連續2天在龍潭市區街道盛大舉行，將有交通管制，民眾務必注意。圖／龍潭警分局提供

2024桃園龍潭慶元宵活動，龍潭接財神繞境祈福及龍潭迎古董嘉年華等各項民俗表演活動，將於明、後2連續2天在龍潭市區街道盛大舉行，依警方歷年執行交通管制疏導經驗，屆時預計將吸引數萬人民眾至現場參觀共襄盛舉，將有交通管制，民眾務必注意。

龍潭警分局表示，2月24日下午2至晚間12時，龍潭接財神繞境祈福，東龍路（北龍路至龍青路口）、龍青路（全線管制）、北龍路（中正路至神龍路口）、聖亭路（中豐路至神龍路口）、龍元路（東龍路至神龍路口），道路雙向管制。

2月25日中午12時至晚間8時，龍潭迎古董嘉年華，北龍路（中正路至神龍路口）、聖亭路（中豐路至神龍路口）、龍元路（東龍路至神龍路口）、4東龍路（龍青路至北龍路口）、龍華路（北龍路至高架橋下）、神龍路（南龍路至聖亭路口），道路雙向管制。

2月24日下午2時至晚間12時，龍潭接財神繞境祈福中正路（龍青路至北龍路口-往平鎮分向），單向調撥通車。

龍潭警分局長張鶴瓊呼籲，前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具，自行前往民眾請配合管制及疏導，並選擇至適當位置停車，勿任意違規停車妨礙交通，欲行經該活動會場周遭請避開管制時段，提前改道，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，確實遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導。

張鶴瓊說，請民眾多利用規畫行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財務的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。

交通管制 財神 高架橋

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