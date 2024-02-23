桃市校園智慧廚房 擬再增10所

桃園市政府推出免費營養午餐滿一年，市長張善政昨天到校視察大竹國小最新建置的全市首座智慧廚房監控系統及電子巡檢系統，可偵測廚房溫濕度、整合數據分析等。

教育局指出，今年預計再規畫10校設置智慧系統，將以有自設廚房、供餐數較多的學校優先試辦，協助減輕學校行政負擔。

蘆竹區大竹國小校長吳雅芬表示，智慧廚房監控系統及電子巡檢系統建置完成，透過廚房設備感測器與遠端攝影機可智慧監控與管理廚房，如偵測瓦斯外洩、監控鍋爐出水溫度與廚房溫溼度等。

至於營養師督導廚房人員午餐製備流程、設備使用情形及環境清潔等巡檢工作，以往都使用紙本，現在則可利用電子系統搞定，還能自動整合數據分析，環保又省時省力。

桃市府教育局指出，今年預計再規畫10所學校設置智慧監控系統及電子巡檢系統，初估1個學校設置成本約50萬元內，未來會持續推廣至其他學校，簡化紙本作業流程。

張善政昨訪視大竹國小智慧廚房，還到班上跟學生一起上營養教育課。他表示，自己重視營養午餐的品質，教育局已與衛生局及農業局合作組成午餐訪視小組，實地抽查餐飲衛生，保障孩子食安。