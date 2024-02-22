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桃園昨火警空氣品質恐變差 有5種症狀要盡速就醫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅新榮路上力鵬企業股份有限公司昨大火，桃園衛生局今表示，火警造成空氣中有揮發性有機物為1.6 ppm，已請鄰近院所及通知11家急救責任醫院加強照護，如有里民或員工因空氣汙染感到身體不適，請盡快就醫，以減緩身體不適。圖／衛生局提供
桃園楊梅新榮路上力鵬企業股份有限公司昨大火，桃園衛生局今表示，火警造成空氣中有揮發性有機物為1.6 ppm，已請鄰近院所及通知11家急救責任醫院加強照護，如有里民或員工因空氣汙染感到身體不適，請盡快就醫，以減緩身體不適。圖／衛生局提供

桃園楊梅新榮路上力鵬企業股份有限公司楊梅廠從事印染業，所幸現場無人受傷受困。桃園衛生局今表示，火警造成空氣中有揮發性有機物為1.6 ppm，已請鄰近院所及通知11家急救責任醫院加強照護，今楊梅區衛生所也前往高榮里辦公室與力鵬工廠表達關懷，拜訪里長與工廠廠護，提醒如有里民或員工因空氣汙染感到身體不適，請盡快就醫，以減緩身體不適。

昨晚力鵬7時5分許傳出火警，現場3樓有火蛇竄出，消防人員獲報後於1小時內將火勢撲滅。衛生局表示，因揮發性有機物與空氣懸浮物對人體的影響與暴露劑量和時間有關，也會受到風速與風向影響，民眾如果出現胸悶、呼吸喘、呼吸急促，或眼睛、皮膚不適等症狀，可至鄰近院所就醫或至楊梅區衛生所就診，今、明22日及23日楊梅所已針對因空氣汙染造成身體不適民眾開啟優先看診綠色通道。

衛生局呼籲，有過敏性體質、氣喘及呼吸道與心血管疾病的民眾，在空氣品質不佳時，建議儘量減少外出，在家緊閉門窗、收回戶外衣物，室內可以使用空氣清淨機；如要出門時，則可使用活性碳或外科口罩做自我防護，同時提醒，戴口罩時記得盡量貼緊臉部，不要有縫隙，另外如口罩濕了，就要更換一個新的口罩，才能達到防護效果。

桃園楊梅新榮路上力鵬企業股份有限公司昨大火，桃園衛生局今表示，火警造成空氣中有揮發性有機物為1.6 ppm，已請鄰近院所及通知11家急救責任醫院加強照護，如有里民或員工因空氣汙染感到身體不適，請盡快就醫，以減緩身體不適。圖／衛生局提供
桃園楊梅新榮路上力鵬企業股份有限公司昨大火，桃園衛生局今表示，火警造成空氣中有揮發性有機物為1.6 ppm，已請鄰近院所及通知11家急救責任醫院加強照護，如有里民或員工因空氣汙染感到身體不適，請盡快就醫，以減緩身體不適。圖／衛生局提供
桃園楊梅新榮路上力鵬企業股份有限公司昨大火，桃園衛生局今表示，火警造成空氣中有揮發性有機物為1.6 ppm，已請鄰近院所及通知11家急救責任醫院加強照護，如有里民或員工因空氣汙染感到身體不適，請盡快就醫，以減緩身體不適。圖／衛生局提供
桃園楊梅新榮路上力鵬企業股份有限公司昨大火，桃園衛生局今表示，火警造成空氣中有揮發性有機物為1.6 ppm，已請鄰近院所及通知11家急救責任醫院加強照護，如有里民或員工因空氣汙染感到身體不適，請盡快就醫，以減緩身體不適。圖／衛生局提供

口罩 空氣汙染 衛生局 衛生所

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