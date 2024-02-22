桃園昨火警空氣品質恐變差 有5種症狀要盡速就醫

桃園楊梅新榮路上力鵬企業股份有限公司楊梅廠從事印染業，所幸現場無人受傷受困。桃園衛生局今表示，火警造成空氣中有揮發性有機物為1.6 ppm，已請鄰近院所及通知11家急救責任醫院加強照護，今楊梅區衛生所也前往高榮里辦公室與力鵬工廠表達關懷，拜訪里長與工廠廠護，提醒如有里民或員工因空氣汙染感到身體不適，請盡快就醫，以減緩身體不適。

昨晚力鵬7時5分許傳出火警，現場3樓有火蛇竄出，消防人員獲報後於1小時內將火勢撲滅。衛生局表示，因揮發性有機物與空氣懸浮物對人體的影響與暴露劑量和時間有關，也會受到風速與風向影響，民眾如果出現胸悶、呼吸喘、呼吸急促，或眼睛、皮膚不適等症狀，可至鄰近院所就醫或至楊梅區衛生所就診，今、明22日及23日楊梅所已針對因空氣汙染造成身體不適民眾開啟優先看診綠色通道。