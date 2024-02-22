開學另類收心操登場！ 苗縣府同步辦理友善校園周活動

年後開學另類收心操！本周是112學年度第2學期開學的第1周，苗縣府與全國各縣市同步辦理友善校園周活動，縣長鍾東錦今天上午出席縣立苑高舉辦的友善校園周活動，帶領師生宣誓反毒、反黑、反霸凌、反詐騙、杜絕網路性別暴力，以營造友善校園。

縣府指出，教育部訂定友善校園主題為「校園詐騙防制-你快樂我平安」，呼籲學生及民眾善用警政署「165反詐騙專線」及「全民防騙網」，進行資料查證，以免受騙上當。

現場活動除加強宣導反毒、反黑、反霸凌和校園安全外，縣長鍾東錦等人分別擊破張貼毒品、霸凌等的字句的保利龍板，共同與師生宣誓表達「攜手連心愛苗栗，友善團結總動員」、「毒品誘惑我不要，健康人生多閃耀」、「詐騙手法日益新，反覆查詢很重要」、「我們要大聲說：校園詐騙防制-你平安我快樂」。

鍾東錦也表示，希望透過友善校園周宣誓活動，喚起各校師生及家長共同關心防制毒品、黑道、霸凌和網路安全使用教育，以營造安全、溫馨、友善的校園，讓同學們快樂上學、安心學習。