苗縣鐵砧山儲氣窖爆管事件…中油強調無汙染 地方不信

台灣中油公司苗栗縣通霄鎮坪頂里鐵砧山礦場儲氣窖一條洩壓作業軟管，20日發生爆裂產生巨響，引發居民恐慌，昨地方掛白布條抗議，縣府及職安中心也前往廠區安檢，廠方雖強調沒有發生汙染及其他工安問題，但在立委陳超明等民意代表強烈要求下，今天上午中油做專案說明，並同意繼續與地方協調善後方案。

中油公司專案說明以書面再次澄清並還原事發過程，確認是臨時組裝的1條直徑1吋高壓軟管，試壓作業時軟管爆裂產生巨響、揚塵，監控壓力人員趕緊關閉輸送。現場工程人員檢視軟管，除了斷裂處，其餘都正常，作業時人員淨空保持安全距離，沒有造成其他工安問題，管內天然氣也瞬間外洩，沒有汙染環境。

同時中油也提出將從制度、執行、設備三面向作改善，分別有全面盤點排壓軟管，定期汰舊換新；新增管線試壓SOP及自動檢查表；加強人員教育訓練；爾後作業提高軟管耐壓強度等。

與會的坪頂里長邱天送等地方民眾仍不買帳，保持質疑態度，認為中油還在「騙」，且對於中油公司使用老舊高壓管線，輕視工安也表達不滿，要求中油公司應全面盤點廠區設備，將老舊管線汰換，以保證安全。