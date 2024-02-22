竹市海山港路 人行步道啟用

新竹市海山漁港、那魯灣公園景點附近的海山港路長年寬度不足，屢有人車爭道問題，竹市府去年推動海山港路人行環境改善工程，昨天宣布完工啟用。海山港路新增附掛型人行步道，兼顧人車分流與景觀再造需求，讓步行環境更加友善。

海山港路為海水川溪的水防道路，可串聯香山區重要的香山車站、那魯灣公園及海山漁港等交通節點與景點，由於道路寬度不足6公尺，過去常出現行人與自行車騎士前往海山漁港、17公里自行車道時，被迫與汽車爭道的場景，險象環生。

市府交通處長倪茂榮說，海山港路道路寬度不足6公尺，無法拓寬，改善工程自中華路五段起至海山漁港，沿海水川溪建置2公尺附掛型人行步道、新設座椅等設施，人行空間全長約700公尺，禁止汽、機車進入。

為確保夜間安全，沿棧道同步增設條燈，增加夜間照明，市府也協調交通部公路局同意拆除部分護欄、增設通道，讓行人不用再繞至那魯灣街進入公園。

市長高虹安說，人行步道成為串聯香山車站、那魯灣文化、海山漁港的重要廊道；市府將持續跨局處協力合作，規畫海山漁港與那魯灣聚落等觀光行程，不僅促進地方創生再造發展、文化傳承，更能將竹市香山區優質的觀光景點推廣至全國。