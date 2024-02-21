頭份交流道周邊五岔路口交通易打結 縣府完成改善工程

國道一號頭份交流道上下班尖峰時刻，周邊的五岔路口車流匯聚，常造成壅塞，長期被地方詬病，縣府以增加周邊道路車道配置、改善聯絡道進入交流道的匝道線型、增設導引指示標誌等措施辦理改善工程，並已在春節前完工，縣府呼籲用路人配合道路指示依循行駛，紓解交流道周邊交通壅塞困擾。

縣府工務處指出，頭份交流道在台1線、建國路、顯會路、124甲線的五岔路口，因時制複雜運轉效率不佳，各向車流都 匯聚，容量難以負荷頭份交流道匝道進出車流，在尖峰時段及特殊假日大量車流交互影響下，容易造成嚴重壅塞。去年5月縣長鍾東錦指示工務處邀集高公局、公路局、頭份市公所及轄區民代共同現場勘察，研擬辦理改善工程。

工務處指出，改善工程重點包括建國路、顯會路口調整車道配置以增加道路容量，利用現有機車停車格及路肩空間，在兩路口往台1線五岔路口方向各增加1車道，顯會路由1入1出車道調整為1入2出、建國路由1入2出車道調整為1入3出，盼提高尖峰車流通行，減少回堵。

另外，頭份交流道聯絡道（124甲線）進入國道匝道前因雙車道束縮為單車道，車輛交織嚴重，縣府利用聯絡道旁既有的公有地進行車道拓寬，區分國道北上、南下及往三灣方向等獨立車道，並增加車道指引標線，引導用路人行駛。