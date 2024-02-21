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桃園魯冰花季24日登場！賞花3主題旅行 交管停車看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2024桃園魯冰花季節登場，黃金色鲁冰花盛花美麗，歡迎遊客走訪賞花。圖／市府客家局提供
2024桃園魯冰花季節登場，黃金色鲁冰花盛花美麗，歡迎遊客走訪賞花。圖／市府客家局提供

又是桃園魯冰花盛開季節，2024桃園魯冰花季節自24日起將在龍潭區大北坑、三水與三和社區展開，預計將吸引大量遊客進入龍潭地區，龍潭警方今天上午規畫交通疏導管制措施出爐，因應大北坑街及周邊產業道路狹窄，大北坑魯冰花觀賞區採單循環方式交通管制、沿路禁止停車，重要路口加派警力執行疏導，避免交通壅塞影響遊興。

2024桃園魯冰花季將自2月24日至3月3日舉辦，以大北坑「茶山花現」和三洽水「內山窯樂」為活動主軸，今年大北坑、三水與三和社區農友種植10公頃魯冰花，正是最佳賞花時節，客家事務局規畫3條魯冰花主題小旅行，1條是大北坑社區魯冰花槌染、擂茶飯及伯公文化走讀，1條是三和社區魯冰花絹印、牛汶水DIY和山林賞花，及1條三水社區河岸賞花、手作花布包和客家米食手作，推廣在地客庄文化及農特產品，歡迎民眾、遊客抽空前往欣賞魯冰花，一起走讀龍潭，探索客家風情。

2024桃園魯冰花季登場，警方配合主辦單位規畫交通疏導管制措施出爐。圖／警方提供
2024桃園魯冰花季登場，警方配合主辦單位規畫交通疏導管制措施出爐。圖／警方提供

龍潭分局表示，魯冰花季期間，大北坑街及周邊產業道路較狹窄，為避免人潮湧入壅塞，沿路禁停、採單循環交管，請汽機車遵行單向行駛，重要路口警力指揮疏導，前往走看賞花遊客，請開車前往規畫停車場，再搭乘接駁車前往會魯冰花主會場，避免浪費時間。

2024桃園魯冰花季登場，主辦單位規畫接駁車處交通疏導管制措施出爐。圖／警方提供
2024桃園魯冰花季登場，主辦單位規畫接駁車處交通疏導管制措施出爐。圖／警方提供
2024桃園魯冰花季登場，警方配合主辦單位提供停車場（見圖），規畫交通疏導管制措施出爐。圖／警方
2024桃園魯冰花季登場，警方配合主辦單位提供停車場（見圖），規畫交通疏導管制措施出爐。圖／警方

龍潭鲁冰花季期間，主辦單位規畫停車場，包括觀天下餐廳停車場、大北坑茶園停車場、新龍路三和段停車場、和窯文創園區等停車場，可搭接駁車至主會場，龍潭輕鬆賞花，警方呼籲，為避免路況壅塞，警方呼籲，遊客可在龍潭運動公園、楊梅火車場接駁車處，搭接接駁車前往魯冰花主會場，節省路上塞車浪費時間。

2024桃園魯冰花季節登場，黃金色鲁冰花盛花美麗，歡迎遊客走訪賞花。圖／市府客家局提供
2024桃園魯冰花季節登場，黃金色鲁冰花盛花美麗，歡迎遊客走訪賞花。圖／市府客家局提供

交通管制 停車場 客家 桃園 賞花

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