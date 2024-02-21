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斥資近5千萬 2024桃園燈會今晚亮了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2024桃園燈會今晚7時點燈，斥資5千萬打造的雙展區各有主題，南昌燈區的開幕活動也很有看頭。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2024桃園燈會今晚7時點燈，斥資5千萬打造的雙展區各有主題，南昌燈區的開幕活動也很有看頭。圖／桃園市觀光旅遊局提供

2024桃園燈會今晚7時點燈，開幕式活動將在南昌森林公園舉行，除了華麗磅礡的燈光展演，還有精彩的舞龍表演、馬戲團和藝人歌手輪番上陣，桃園市觀光旅遊局邀民眾共襄盛舉。

桃園燈會今年斥資4900萬元打造南昌森林公園、虎頭山創新園區雙展區，分別以創新與傳統元素設計，南昌燈區天天都有絢麗的主題燈光秀及藝術作品展，虎頭山除了有趣的親子互動燈組，還可以感受古代市集、婚禮與廟會的氛圍場景，體驗「有燈有會」的元宵

桃園市觀旅局表示，開幕表演精彩豐富，燈光秀將透過各種顏色燈光與雷射呈現桃園多元族群融合、萬眾一心的城市風貌，例如綠色代表自然永續、藍紅白閃爍象徵國旗，弧形光束的動態演繹航空城起飛，光束集結於天空則寓意桃園向世界揮手與國際接軌。

此外，開幕式還邀請國立體育大學舞龍隊的「夜光龍」和UNI馬戲團，為活動帶來喜慶歡樂。人氣女團「未來少女 幽靈水晶」與歌手卓義峯也受邀擔任開幕演唱嘉賓，多首性感又帥氣的唱跳表演與獨特高亢的嗓音將陪民眾度過難忘的夜晚。

2024桃園燈會今晚7時點燈，斥資5千萬打造的雙展區各有主題，南昌燈區的開幕活動也很有看頭。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2024桃園燈會今晚7時點燈，斥資5千萬打造的雙展區各有主題，南昌燈區的開幕活動也很有看頭。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2024桃園燈會今晚7時點燈，斥資5千萬打造的雙展區各有主題，南昌燈區的開幕活動也很有看頭。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2024桃園燈會今晚7時點燈，斥資5千萬打造的雙展區各有主題，南昌燈區的開幕活動也很有看頭。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2024桃園燈會今晚7時點燈，斥資5千萬打造的雙展區各有主題，南昌燈區的開幕活動也很有看頭。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2024桃園燈會今晚7時點燈，斥資5千萬打造的雙展區各有主題，南昌燈區的開幕活動也很有看頭。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2024桃園燈會今晚7時點燈，斥資5千萬打造的雙展區各有主題，南昌燈區的開幕活動也很有看頭。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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2024桃園燈會今晚7時點燈，斥資5千萬打造的雙展區各有主題，南昌燈區的開幕活動也很有看頭。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2024桃園燈會今晚7時點燈，斥資5千萬打造的雙展區各有主題，南昌燈區的開幕活動也很有看頭。圖／桃園市觀光旅遊局提供

元宵 桃園 森林公園 燈會

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