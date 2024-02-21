寶二水庫聯通管破漏夜搶修 北水分署曝破管原因

寶二水庫聯通管出現漏水情況，原水更滲出路面才被發現，經過昨晚漏夜搶修，今晨終於完成管線修復，並於上午天亮後完成路面回填及送水，水利署北水分署研判管路開裂長度達20公分，疑因受長年地震影響破損，所幸漏水期間新竹供水未受影響。

水利署北水分署表示，寶二水庫聯通管滲漏開挖修補作業，經連夜搶修已於今天凌晨4時完成管路裂縫修補，且於今天凌晨約6時30分完成路面回填及恢復送水，滲漏原因是鋼管銲道開裂，開裂寬度約0.4公分、長度20公分，研判是銲道經長期通水老化，且受地震及車輛通行輾壓振動造成，已進行銲道重新焊接及以鋼板補強完成。

北水分署指出，寶二水庫聯通管是寶二水庫輸水至寶山淨水場重要管路，前天發現在竹83線道路邊坡滲出，每秒滲出量達1公升，一度為避免影響大新竹供水，由台水公司及農田水利署配合，緊急調度永和山水庫、石門水庫、寶山水庫及調撥頭前溪水源支援。

搶修期間，為了減少滲漏水量，北水分署一度關閉寶二水庫聯通管送水減低聯通管壓力，並且動員機具開挖路面，才經漏夜搶修完成。北水分署強調，為維持大新竹地區民生及產業用水需求不敢大意，幸在施工人員努力下提前完成搶修，並透過適當水源調度，才讓新竹地區維持正常供水。