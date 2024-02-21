新竹捐血中心血庫拉警報 扶輪社25日苗栗辦捐血送禮券

新竹捐血中心血庫今天最新庫存5.3天，離安全庫存7天差約1700袋血，各種血型都亮紅燈，嚴重不足，國際扶輪3501地區邀集苗栗分區21個扶輪社，25日在竹南運動公園等5個地點，同步辦理捐血活動，並有送禮券等好康，希望大家能發揮愛心踴躍捐血。

春節期間，捐血人大幅減少，新竹捐血中心主要供應桃竹苗地區醫院用血之需求，一天平均需捐入1000袋，每天血液安全庫存量需維持7000袋以上，才能達供需平衡，年後捐血沒有明顯好轉，新竹捐血中心統計今天血液庫存5.3天，離安全庫存7天差約1700袋血。

國際扶輪3501地區總監張世澤是牙醫師，將捐血活動納入重要的扶輪公益活動，25日捐血活動第一次邀集苗栗分區21個扶輪社，苗栗山城社承辦，25日同步在竹南運動公園中央走道廣場、苗栗市家樂福廣場，及苗栗市、竹南鎮、頭份市捐血站辦理捐血活動，目標1000袋血。

主辦單位指出，國際扶輪3501地區「捐血助人，為世界創造希望」捐血活動，捐血250cc送200元連鎖賣場禮券，捐血500cc送400元禮券，總數1100份送完為止，當天除了苗栗捐血站上午8點，其他4場從上午9點起，都至下午5點止。

其中，竹南運動公園配合苗栗縣政府衛生局，辦理毒品防制宣導及自殺防制宣導，現場還有免費中醫健檢、血糖測試等；苗栗市配合植樹節，林業及自然保育署新竹分署提供800株樹苗，有山櫻花、矮筋骨草、短柱山茶、山黃梔供索取，每人可憑3張發票兌換1株，最多換2株，捐血民眾無須發票可直接獲得。