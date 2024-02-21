快訊

「華航林依晨」再婚了！真愛為她離開深耕7年東京 交往4週年紀念日成夫妻

深坑科技廠大火惡臭擴散雙北 侯友宜急前往視察「事情還沒解決」

劍橋博士捨台積電高薪跳槽成大 嘆助理教授6年條款不友善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹捐血中心血庫拉警報 扶輪社25日苗栗辦捐血送禮券

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
新竹捐血中心血庫今天最新庫存5.3天，離安全庫存7天差約1700袋血。圖／新竹捐血中心提供
新竹捐血中心血庫今天最新庫存5.3天，離安全庫存7天差約1700袋血。圖／新竹捐血中心提供

新竹捐血中心血庫今天最新庫存5.3天，離安全庫存7天差約1700袋血，各種血型都亮紅燈，嚴重不足，國際扶輪3501地區邀集苗栗分區21個扶輪社，25日在竹南運動公園等5個地點，同步辦理捐血活動，並有送禮券等好康，希望大家能發揮愛心踴躍捐血。

春節期間，捐血人大幅減少，新竹捐血中心主要供應桃竹苗地區醫院用血之需求，一天平均需捐入1000袋，每天血液安全庫存量需維持7000袋以上，才能達供需平衡，年後捐血沒有明顯好轉，新竹捐血中心統計今天血液庫存5.3天，離安全庫存7天差約1700袋血。

國際扶輪3501地區總監張世澤是牙醫師，將捐血活動納入重要的扶輪公益活動，25日捐血活動第一次邀集苗栗分區21個扶輪社，苗栗山城社承辦，25日同步在竹南運動公園中央走道廣場、苗栗市家樂福廣場，及苗栗市、竹南鎮、頭份市捐血站辦理捐血活動，目標1000袋血。

主辦單位指出，國際扶輪3501地區「捐血助人，為世界創造希望」捐血活動，捐血250cc送200元連鎖賣場禮券，捐血500cc送400元禮券，總數1100份送完為止，當天除了苗栗捐血站上午8點，其他4場從上午9點起，都至下午5點止。

其中，竹南運動公園配合苗栗縣政府衛生局，辦理毒品防制宣導及自殺防制宣導，現場還有免費中醫健檢、血糖測試等；苗栗市配合植樹節，林業及自然保育署新竹分署提供800株樹苗，有山櫻花、矮筋骨草、短柱山茶、山黃梔供索取，每人可憑3張發票兌換1株，最多換2株，捐血民眾無須發票可直接獲得。

公益活動 庫存 捐血中心 新竹 禮券

延伸閱讀

捐血吃牛排5折！桌球王子江宏傑應援 西堤送愛心券

滬尾扶輪社龍年公益捐血 大手筆抽日系家電

苗栗市長補選民眾黨推人？ 柯文哲3原則一周內評估是否參加

血庫持續拉警報 O型血急缺全台只剩3.7天量

相關新聞

新竹寶二水庫聯通管滲漏 北水局搶修完成

北水局表示，昨天進行寶二水庫聯通管滲漏開挖修補作業，經連夜搶修已完成管路裂縫修補，並於今天上午6時30分完成路面回填

新竹捐血中心血庫拉警報 扶輪社25日苗栗辦捐血送禮券

新竹捐血中心血庫今天最新庫存5.3天，離安全庫存7天差約1700袋血，各種血型都亮紅燈，嚴重不足，國際扶輪3501地區邀...

大溪春節垃圾爆量 iTrash成效有限

桃園市大溪老街今年春節吸引20萬人次走春，是全市遊客第2多景點，爆量垃圾隨之而來，街頭難免髒亂，市府去年9月啟用首座iT...

竹縣2跳蛙公車僅1乘客 將加強宣傳

新竹縣政府因應家長陳情和議員邱靖雅提案，編列148萬元試辦2條免費跳蛙公車「5900」、「快捷7號」以便轉乘台鐵，不過1...

通霄儲氣窖爆管如地震 居民抗議

中油在苗栗縣通霄鎮坪頂里的「鐵砧山儲氣窖」昨天上午9點多驚傳一聲巨大爆炸聲響，宛如地震，雖未釀災，但引發附近居民恐慌，下...

再展延30天 柯文哲農地農用拚復工

民眾黨主席柯文哲去年底被爆出在新竹市持分農地違規做停車場，竹市府限期改善恢復農地農用，第1次展延近日到期，但停車場仍停在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。