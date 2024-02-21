聽新聞
test
0:00 / 0:00

再展延30天 柯文哲農地農用拚復工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
民眾黨主席柯文哲去年底被爆出在新竹市的持分農地違規做停車場，刨除作業停擺迄今，還未復工。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲去年底被爆出在新竹市的持分農地違規做停車場，刨除作業停擺迄今，還未復工。記者張裕珍／攝影

民眾黨主席柯文哲去年底被爆出在新竹市持分農地違規做停車場，竹市府限期改善恢復農地農用，第1次展延近日到期，但停車場仍停在開挖到3分之1階段，民眾黨新竹黨部主委李國璋昨說，已申請最後1次展延30天，預計本周復工，一定在3月18日期限內改善完成。

市府產發處證實，有關隆恩段1320地號土地經通報農業用地未依法作農業使用案，土地所有權人2月17日再次申請改善期限展延，市府當天同意，改善期限3月18日屆滿。

柯文哲與其他5名地主在竹市隆恩段持有的農地屬特定農業區農牧用地，總統大選期間被爆出農地未農用，市府派員現勘要求限期改善，否則依區域計畫法裁罰6萬到30萬元。地主依法可申請展延2次共90天。

柯文哲農地停車場現場持續堆放以防塵網覆蓋的大量土石。李國璋說，因不熟悉相關清運程序，加上部分廠商顧慮選舉，花不少時間協調溝通與行政流程，本周復工後會快速作業，先移除堆置的表土，再往下刨除50公分，已接洽到柏油、園藝廠商可協助處理，整體預估費用約1、200萬元，將栽種容易存活的芭樂樹，在期限前請市府勘驗恢復農用情形。

柯文哲已表態將賣掉土地，李國璋透露，2、3組買主有意購買，價格將比照先前租金所得，扣除成本後捐給市府社會處公益使用。

停車場 柯文哲 農地

延伸閱讀

2024台北國際書展／《陳水扁總統訪談錄》新書發表 陳水扁：推薦賴清德、柯文哲看

獨／最後大限30天！柯文哲農地停車場「挖不到一半」拚復工 估花百萬元

藍白合有譜？ 柯文哲爆兩黨團安排飯局 將建立溝通管道

被柯文哲耽誤8年！汐止民眾樂見民生汐止線重啟 盼搭捷運進北市

相關新聞

大溪春節垃圾爆量 iTrash成效有限

桃園市大溪老街今年春節吸引20萬人次走春，是全市遊客第2多景點，爆量垃圾隨之而來，街頭難免髒亂，市府去年9月啟用首座iT...

竹縣2跳蛙公車僅1乘客 將加強宣傳

新竹縣政府因應家長陳情和議員邱靖雅提案，編列148萬元試辦2條免費跳蛙公車「5900」、「快捷7號」以便轉乘台鐵，不過1...

通霄儲氣窖爆管如地震 居民抗議

中油在苗栗縣通霄鎮坪頂里的「鐵砧山儲氣窖」昨天上午9點多驚傳一聲巨大爆炸聲響，宛如地震，雖未釀災，但引發附近居民恐慌，下...

再展延30天 柯文哲農地農用拚復工

民眾黨主席柯文哲去年底被爆出在新竹市持分農地違規做停車場，竹市府限期改善恢復農地農用，第1次展延近日到期，但停車場仍停在...

林昭賢將卸任桃園客家局長 范姜泰基接棒

桃園市長張善政就任後首度調整小內閣，市府昨表示，客家局長林昭賢將轉任客家文化基金會副執行長，曾任馬英九總統府發言人、現任...

運動選手看診優免還有專人諮詢 竹縣府與中醫大簽署MOU

為使優秀運動員實現訓練目標及擁有健康身體，新竹縣政府今天與中國醫藥大學新竹附設醫院簽署「優秀運動選手醫療服務計畫合作備忘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。