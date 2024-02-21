再展延30天 柯文哲農地農用拚復工

民眾黨主席柯文哲去年底被爆出在新竹市持分農地違規做停車場，竹市府限期改善恢復農地農用，第1次展延近日到期，但停車場仍停在開挖到3分之1階段，民眾黨新竹黨部主委李國璋昨說，已申請最後1次展延30天，預計本周復工，一定在3月18日期限內改善完成。

市府產發處證實，有關隆恩段1320地號土地經通報農業用地未依法作農業使用案，土地所有權人2月17日再次申請改善期限展延，市府當天同意，改善期限3月18日屆滿。

柯文哲與其他5名地主在竹市隆恩段持有的農地屬特定農業區農牧用地，總統大選期間被爆出農地未農用，市府派員現勘要求限期改善，否則依區域計畫法裁罰6萬到30萬元。地主依法可申請展延2次共90天。

柯文哲農地停車場現場持續堆放以防塵網覆蓋的大量土石。李國璋說，因不熟悉相關清運程序，加上部分廠商顧慮選舉，花不少時間協調溝通與行政流程，本周復工後會快速作業，先移除堆置的表土，再往下刨除50公分，已接洽到柏油、園藝廠商可協助處理，整體預估費用約1、200萬元，將栽種容易存活的芭樂樹，在期限前請市府勘驗恢復農用情形。

柯文哲已表態將賣掉土地，李國璋透露，2、3組買主有意購買，價格將比照先前租金所得，扣除成本後捐給市府社會處公益使用。