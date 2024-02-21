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通霄儲氣窖爆管如地震 居民抗議

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
中油鐵砧山儲氣窖昨天驚傳巨大爆炸聲響，宛如地震，引起附近居民恐慌，聚集廠外抗議（圖）。廠方聲稱是臨時外接的4吋軟管老舊，測試輸送保壓時突然發生爆管。記者吳傑沐／攝影
中油鐵砧山儲氣窖昨天驚傳巨大爆炸聲響，宛如地震，引起附近居民恐慌，聚集廠外抗議（圖）。廠方聲稱是臨時外接的4吋軟管老舊，測試輸送保壓時突然發生爆管。記者吳傑沐／攝影

中油在苗栗縣通霄鎮坪頂里的「鐵砧山儲氣窖」昨天上午9點多驚傳一聲巨大爆炸聲響，宛如地震，雖未釀災，但引發附近居民恐慌，下午聚集抗議，中油解釋因管線老舊才爆管，居民更感到不可思議，質疑潛藏工安危機，縣府排定今天上午現勘，全面安檢

中油鐵砧山儲氣窖昨天驚傳巨大爆炸聲響，宛如地震，引起附近居民恐慌，聚集廠外抗議。廠方聲稱是臨時外接的4吋軟管老舊，測試輸送保壓時突然發生爆管（圖）。記者吳傑沐／攝影
中油鐵砧山儲氣窖昨天驚傳巨大爆炸聲響，宛如地震，引起附近居民恐慌，聚集廠外抗議。廠方聲稱是臨時外接的4吋軟管老舊，測試輸送保壓時突然發生爆管（圖）。記者吳傑沐／攝影
昨天儲氣窖附近居民直言「爆炸聲很大，像地震，連房屋都短暫晃動」、「還以為是阿共打過來」；周邊的坪頂、梅南、城南3里里長收到許多控訴，帶隊前往廠區門口抗議。

中油工程人員指出，因廠內其中一注氣井管線壓力異常，上午執行排壓作業，臨時外接4吋承壓1275psi（磅力每平方英吋縮寫）軟管回收天然氣體到產線，但臨時管線接好後正在測試輸送保壓時，疑管線老舊，突然發生爆管，引發虛驚，真的很抱歉。

中油探採事業部注儲工程處副處長羅時欽也出面致歉，並承諾未來將加強人員訓練，相關工程作業時，都會要求安檢無虞後才上線。

但民眾認為廠方的說詞避重就輕，城南里長吳昇峰表示，如此劇烈的爆炸規模，恐怕不是一條小管子就能產生，廠方可能有所隱瞞；梅南里長蔡月雲更質疑「這不是第一次發生爆管事件」，管線老舊問題更不應該發生，中油必須正視工安問題，中油還要實施探封存計畫，里民都持反對意見，「現在還潛藏爆管危機，誰能接受？」

通霄鎮長張可欣及縣議員翁杰、徐永煌秘書等人也到場關切，決定請縣府權責及勞檢單位共同現勘，進行全面安檢讓居民安心。

中油 安檢 爆炸

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