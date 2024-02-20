影／春節前寒流一波波 苗栗高接梨出現寒害災情
苗栗縣高接梨栽培總面積過1200公頃，但春節前寒流一波波，梨農部分嫁接梨穗的果樹陸續出現損害，有的災損已達到4成，農民只能持續「翻刀」接穗，縣府今天邀集苗栗改良場、農糧署、鄉鎮公所勘察卓蘭、大湖地區的受災果園，初步估計損害情況應可達到20％以上的天然災害現金救助標準。
卓蘭鎮長詹錦章表示，鄉內高接梨栽培面積約900公頃，農民從冬至就開始陸續嫁接梨穗，但春節前接連有寒流且下雨，影響梨穗授粉及結果，一些果園都出現寒害，農民翻刀都已三、四次，損失不小。
大湖鄉長黃惠琴指出，大湖地區高接梨栽培近250公頃，不少果園因寒害而無法成功嫁接，購買梨穗的成本又高，對農民造成損失。
梨農李國俊表示，他除了在大湖栽種高接梨，也在卓蘭租地種梨，面積合計約一甲，主要栽種豐水梨，今年接穗期碰上寒流及雨水，嚴重影響正常的結果率。
縣府農業處農務科表示，縣內栽培的高接梨以卓蘭、大湖及三灣等地為主要產區，今天相關單位分別到卓蘭、大湖兩地查看災損情況，23日將到三灣勘察高接梨災情；今天初步勘察，不少果園都有受災，應可達到20％以上的天然災害現金救助標準，依規定每公頃有6萬2000元的救助金，如果能達到救助標準，縣府與鄉鎮公所將全力為農民辦理發放救助金的作業。
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