巨大爆炸聲如地震！中油鐵砧山注儲氣廠爆管引恐慌 居民圍廠要求說清楚

台灣中油公司位在苗栗縣通霄鎮坪頂里的「鐵砧山儲氣窖」，今上午9點多廠區內驚傳巨大爆炸聲響，宛如地震，雖未釀災，但引發附近居民恐慌，質疑有潛藏工安危機；午後2點左右，當地三位里長糾集附近居民前往廠區門口抗議，要求中油說清楚、講明白。

上午事發後，中油公司對內、外均以「虛驚工安」一場，粉飾太平，但鄰近居民感受最深，根本不買帳，認為事情不單純，直言「爆炸聲很大，像是地震，連房屋都有短暫晃動」、「還以為是阿共打過來」，廠區周邊的坪頂、梅南、城南三里長在里民的控訴下，認為廠方說詞避重就輕，聯袂要求中油公司公開資訊。

中油工程人員指出，因廠內其中一注氣井管線壓力異常，上午執行排壓作業，臨時外接4吋承壓1275psi（磅力每平方英吋縮寫）軟管回收天然氣體到產線，但臨時管線接好後正在測試輸送保壓時，疑管線老舊，突然發生爆管，引發虛驚，真的很抱歉。

城南里長吳昇峰說，稍早前往關切時，廠方拿出一條爆裂小軟管，現場地面周邊並無爆炸痕跡，懷疑並非炸管現場，且如此劇烈爆炸規模，恐怕也不是一條小管子就能產生，廠方可能有所隱瞞。

梅南里長蔡月雲也質疑說，這不是第一次發生爆管事件，管線老舊問題更不應該發生，希望中油能正視工安問題；她說，原本中油要在這裡實施探封存計畫，里民都持反對意見，現在還潛藏爆管危機誰能接受？

現場由中油公司探採事業部注儲工程處副處長羅時欽出面致歉外，他並承諾未來將加強人員訓練，相關工程作業時，都會要求安檢無虞後才上線。