桃園企業捐廚餘處理機 副市長：深化永續環保食農教育

桃園副市長王明鉅今日上午前往觀音區，出席企業捐贈草漯國小「GreenDay廚餘小精靈機器」活動，並感謝世紀鋼鐵及新光鋼鐵善心貢獻社會，共同捐1台廚餘小精靈，可以將學校廚餘變成優質有機肥料，讓草漯國小師生實際體驗廚餘循環再利用的過程，深化永續環保及食農教育。

王明鉅指出，草漯國小為了實踐食農教育，特別在校區開闢菜園，由學生親自施肥、澆灌至最後收成，讓學生了解廚餘轉變成肥料的過程，培養循環再利用的環保概念，也傳遞環保永續的重要性，是很寶貴的學習經驗。今天捐的廚餘處理機由益碩公司製作，每次最大處理量為300公斤，可在6到8小時內將廚餘變成無臭無味的有機肥料。希望將草漯國小使用廚餘機的經驗推廣到其他學校，擴大實踐食農教育，讓學生利用廚餘機產生的有機肥料，參與教學農園的種植、施肥、收割、處理及烹調等完整過程，發展簡單耕食的能力，並促進健康飲食習慣的養成。

工策會執行長王智弘表示，市府每年與桃園商業總會舉辦「市長有約」大型座談會，廣納各行各業對市府的建言，並吸收新創企業的新點子，「GreenDay 廚餘小精靈」由益碩國際生物公司提出點子，經採納後推動的成果；感謝工策會委員世紀鋼鐵及新光鋼鐵，配合市府「偏鄉學校中央廚房計畫」媒合捐贈觀音區草漯國小總價值60萬元的廚餘機一台。

市政顧問杜紫軍、觀音區長劉草典、新光鋼鐵公司董事長粟明德、世紀鋼鐵結構董事長賴文祥、執行副總賴俊成、益碩國際生物董事長陳明宏、桃園市商業總會監事召集人范揚淇、首席顧問高智峰、桃園市進出口公會理事長莊堯安、桃園市電腦公會理事長楊連興、中圓寵物集團董事長陳秋榮。