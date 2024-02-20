快訊

iPhone、安卓手機進水怎麼辦？蘋果官網認證1招「乾燥撇步」做了恐毀機

開議首日搶麥爆口角！黃捷喊有練以色列防身術 徐巧芯狠酸笑死：落跑也算嗎

桃園企業捐廚餘處理機 副市長：深化永續環保食農教育

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
副市長王明鉅（左5）肯定桃園企業捐廚餘處理機深化永續環保食農教育。圖／桃園市政府新聞處提供
副市長王明鉅（左5）肯定桃園企業捐廚餘處理機深化永續環保食農教育。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園副市長王明鉅今日上午前往觀音區，出席企業捐贈草漯國小「GreenDay廚餘小精靈機器」活動，並感謝世紀鋼鐵及新光鋼鐵善心貢獻社會，共同捐1台廚餘小精靈，可以將學校廚餘變成優質有機肥料，讓草漯國小師生實際體驗廚餘循環再利用的過程，深化永續環保及食農教育

王明鉅指出，草漯國小為了實踐食農教育，特別在校區開闢菜園，由學生親自施肥、澆灌至最後收成，讓學生了解廚餘轉變成肥料的過程，培養循環再利用的環保概念，也傳遞環保永續的重要性，是很寶貴的學習經驗。今天捐的廚餘處理機由益碩公司製作，每次最大處理量為300公斤，可在6到8小時內將廚餘變成無臭無味的有機肥料。希望將草漯國小使用廚餘機的經驗推廣到其他學校，擴大實踐食農教育，讓學生利用廚餘機產生的有機肥料，參與教學農園的種植、施肥、收割、處理及烹調等完整過程，發展簡單耕食的能力，並促進健康飲食習慣的養成。

工策會執行長王智弘表示，市府每年與桃園商業總會舉辦「市長有約」大型座談會，廣納各行各業對市府的建言，並吸收新創企業的新點子，「GreenDay 廚餘小精靈」由益碩國際生物公司提出點子，經採納後推動的成果；感謝工策會委員世紀鋼鐵及新光鋼鐵，配合市府「偏鄉學校中央廚房計畫」媒合捐贈觀音區草漯國小總價值60萬元的廚餘機一台。

市政顧問杜紫軍、觀音區長劉草典、新光鋼鐵公司董事長粟明德、世紀鋼鐵結構董事長賴文祥、執行副總賴俊成、益碩國際生物董事長陳明宏、桃園市商業總會監事召集人范揚淇、首席顧問高智峰、桃園市進出口公會理事長莊堯安、桃園市電腦公會理事長楊連興、中圓寵物集團董事長陳秋榮。

廚餘機 桃園 食農教育

延伸閱讀

果菜廚餘如何搖身變環保酵素？竹市環局25日免費開課教

桃園兒美館開館收費出爐 試營運5個月免費體驗

噁！10桶廚餘灑高雄3車道、路人滑倒 急煞司機這下慘了

桃園清潔隊今起提前收垃圾 市長開工感謝讓市容更乾淨

相關新聞

獨／最後大限30天！柯文哲農地停車場「挖不到一半」拚復工 估花百萬元

民眾黨主席柯文哲去年底被爆出在新竹市持分農地違規做停車場，竹市府限期改善恢復農地農用，第1次展延已在近日到期，但停車場仍...

客運710大溪台北國道線定線出爐 主支線行駛有變3月上路

桃園市大溪往返新北市永寧捷運站的國道客運710線，是大溪民眾往返台北重要交通工具，亞通客運緊急代駛後確定接手營運，市府交...

國中創校15年校門口無號誌上下學塞車 桃園交通局擬設置

桃園中壢過嶺地區近年逐漸發展，人口數成長，過去中壢過嶺國中校門口，因車流量較低未設置紅綠燈，但現在每到上下課時間校門口總...

新竹縣加碼補助機車駕訓 前200名最高補助2500元

因機車死傷事故頻傳，新竹縣府去年與新竹區監理所合作機車考照駕訓班訓練補助計畫，獲得不少好評，今年新竹縣決定再加碼，將名額...

國土保育地區占兩成六衝擊權益 鍾東錦指示有條件改畫

國土計畫法新制，苗栗縣草案納入國土保育地區9萬多公頃，占了約26%，卓蘭鎮壢西坪、大湖鄉薑麻園休閒農業區首當其衝，地方成...

外地飆仔群聚西濱侵門踏戶擾民 楊文科宣戰加強取締

西濱公路新竹新豐段因道路筆直，又有超商休憩，經常有許多「車友」聚集試車比炫，上周六（17日）就有住戶被吵得無法入睡，上前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。