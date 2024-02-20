新竹縣加碼補助機車駕訓 前200名最高補助2500元

因機車死傷事故頻傳，新竹縣府去年與新竹區監理所合作機車考照駕訓班訓練補助計畫，獲得不少好評，今年新竹縣決定再加碼，將名額增至300名，只要設籍新竹縣民或在新竹縣就讀的學生參加機車考照駕訓，皆可享有機車駕訓補助，最高補助2500元。

新竹縣府交旅處表示，新竹縣加碼駕訓補助方案與新竹縣內3家駕訓班合作，只要民眾前往日新、亞東及新竹安駕等3家駕訓班考取機車駕照，就可享有補助，第1波200名民眾機車駕訓補助為2500元，第2波100名補助1900元。

交旅處說明，首波2500元補助包含中央原先補助1300元、縣府疊加補助700元，以及日新、亞東及新竹安駕駕訓班優惠500元；第2波100名民眾機車駕訓補助則為1900元，包含中央原先補助1300元及縣府疊加補助600元。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣府相當重視行車安全，並支持機車駕訓補助制度，特別鼓勵青年學子在畢業前、就業前，先上機車駕訓班加強民眾道路標誌及號誌認知，減少違規，降低事故風險，順利考取駕照安全上路。

新竹縣府交旅處長陳盈州指出，去年機車考照駕訓班訓練補助計畫實施以後，據交通部公路局統計至去年底，機車違規風險降低至59%、肇事風險降低至36%，成效顯著，顯示機車駕訓確實對於機車騎士有提升交通安全效果，對生命安全保障增加，值得持續推廣。

陳盈州說，從統計數據中發現新竹縣事故以機車肇事為大宗，希望從機車騎乘防禦觀念開始培養，協助機車駕訓補助，鼓勵民眾參訓考取駕照，目前新竹縣機車駕訓班費用約3500元，民眾搶先報名駕訓，將可省下最高2500元，僅需繳約1000元駕訓班報名費。