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桃園春節提前收垃圾減壓、便民策略奏效 準點率攀升90%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市春節初四加班收垃圾，隔天初五雖然是清潔隊員例休但是仍配合市民需求繼續加班。圖／環保局提供
桃園市春節初四加班收垃圾，隔天初五雖然是清潔隊員例休但是仍配合市民需求繼續加班。圖／環保局提供

桃園市今年春節連假初四（13日）開始收垃圾，比往年提早一天，加上初五逢周三清潔隊員原本例休，不過市府事先協調，工會同意配合當天加班，15日初六恢復平日收垃圾時間，清潔車224條路線準點率達90%，比起過去春節後第一天正常收垃圾準點率大幅提升50%。

環保局表示，今年春節收垃圾在工會與隊員支持下，把往年由初五提早於初四即開始收運垃圾，13日初四、14日初五（周三）這兩睽依原有收運224條路線，早上加強收運（一趟），併同源頭減量宣導下，初四開工當天收運量較平常日垃圾量（1300噸），增加約2.4倍，比較往例初五開工日垃圾收運量是平日的3倍，明顯大幅減少。

初四及初五加強垃圾收運，環境管理處（原稽查清潔大隊）統計於初六恢復正常收運日垃圾車準點率有效提升近50%，平均垃圾收運準點率達90%。

環境管理處指出，今年提前至初四收運垃圾，仍有部分民眾因已規畫旅遊及外地行程致未能即時丟垃圾，按照以往經驗，民眾明年春節前半年就會開始注意是否一樣初四開始收垃圾，以便在安排旅遊時一併做好丟垃圾的規畫，環管處會工會完成溝通，並加強對民眾的宣導，包括請里長分送傳單，與社區管委會張貼收垃圾的公告。

環管處說明，2912名清潔隊員只要初四、初五上班者，都依勞基法報加班，初四還會收到每人1000元慰勞金，就像民間的開工紅包，也是感謝隊員犧牲連假，共同努力維護市容的心意。

桃園市春節初四加班收垃圾，很多民眾覺得方便。圖／環保局提供
桃園市春節初四加班收垃圾，很多民眾覺得方便。圖／環保局提供

加班 春節

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