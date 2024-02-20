果菜廚餘如何搖身變環保酵素？竹市環局25日免費開課教

鼓勵民眾垃圾減量及廚餘、回收物等資源循環再利用，新竹市環保局力推果菜廚餘回收再利用，除了啟用高效廚餘處理廠，25日也邀請第12屆「柯布共同福祉獎」得主溫秀枝醫師擔任講師，教學如何將蔬果廚餘自製環保酵素技術，課程全程免費，歡迎民眾踴躍報名。

市長高虹安表示，垃圾零廢棄、資源循環再利用是達成聯合國永續發展目標SDG12「責任消費及生產」的最佳策略與手段，近年環保技術發展，廚餘再利用除養豬和傳統堆肥方式外，竹市也已啟用高效廚餘處理廠，使用微生物處理技術，廚餘不論有無烹煮過均可轉化成有機介質，再經2至3周的後腐熟變成廚餘堆肥，可栽培農作物或花木等。

環保局長江盛任表示，家戶產生的廚餘除可提交給環保局作成堆肥外，民眾也可自行利用未經烹煮的蔬果廚餘製成「環保酵素」，應用於家居清潔、排水溝渠抑制臭味、花木植栽等領域，以淨化環境，減少汙染。

環保局將在25日早上8點半舉辦的環保酵素說明會，由溫秀枝醫師主講「環保酵素救地球」，台灣愛酵環保協會新竹分會洪懿馨執行長等人示範分享環保酵素製作方法、淨化新竹市社區分享使用環保酵素的應用成效，歡迎民眾一起來學習，利用最簡單的生活垃圾廚餘，自製環保酵素來提高環境品質。

江盛任說明，環保酵素是泰國樂素昆．普潘翁博士所研發，將鮮果皮蔬菜廚餘混合黑糖和水，經3個月發酵後便可使用。發酵完成的環保酵素呈現棕色，有柑橘般的刺激氣味，可代替家中的化學清潔用品，而且製作環保酵素過程中產生的臭氧O3具殺菌功能，能夠增加空氣的含量氧，減少廢氣和毒氣。

不僅如此，廚餘轉換為環保酵素，減少使用化學清潔劑對環境危害，使用於清潔碗盤或清洗蔬果，更達到「天然ㄟ尚好」的環保友善作為。