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桃園兒美館開館收費出爐 試營運5個月免費體驗

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市立兒童美術館外觀藝術山丘造型，預計4月3日起開幕試營運，收費標準出爐。圖／桃園美術館提供
桃園市立兒童美術館外觀藝術山丘造型，預計4月3日起開幕試營運，收費標準出爐。圖／桃園美術館提供

桃園市青埔地區新建桃園市立兒童美術館硬體完成，市政府預計4月3日起開幕試營運，文化局今表示，兒美館試營運期間全館免收門票，未來門票營運收費標準，全票100元，桃園市民或持有市民卡者、18歲以上在校學生、軍警消優待票50元，20人以上團體票60元，另18歲以下及65歲以上市民免收門票，鼓勵市民親子造訪體驗。

桃園市立兒童美術館為地上4層樓、地下1層樓的建築物，以三角造型為主要結構，白色基底搭配大面積玻璃引入自然採光，將戶外自然景色融入主體建築，外觀為「藝術山丘」意象造型，規畫1、2樓為展覽廳及國際演講廳，3樓為兒童藝術圖書館及工作坊，4樓觀景平台，提供小朋友美術育成空間，預計4月初由市長張善政主持開幕，試營運期間自4月3日至9月1日止。

市立美術館代理館長張至敏表示，市立兒美館為台灣首座以當代藝術為主題的兒美館，門票收費標準比照市立橫山書法藝術館，全票100元，桃園市民或持有市民卡、18歲以上在校學生、軍警消優待票50元，20人以上團體票60元，18歲以下及65歲以上市民免收門票。

比較其他五都美術館收費，台北市立美術館全票30元最低，高雄市立美術館全票90元，台南市立美術館普通票200元最貴，桃園兒美館全票比台北市、高雄市美館貴，張至敏表示，對比其他縣市多半是6歲以下免收門票，桃園兒美館18歲以下及65歲以上市民免收門票，市民組團10人以上透過區公所申請預約核准也免收門票，桃園兒美館優待、免收門票族群較廣，目的是鼓勵兒童、學生及市民更親近藝術。

建築 桃園 高雄市立美術館

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