煞猛講客！ 苗栗縣政府推動客語執行成效蟬聯6連霸

客委會今公布112年度推動客語為通行語成效評核績優單位，苗栗縣政府獲全國唯一優等佳績，蟬聯六連霸，另有首獲特優的三義鄉公所等14個公所獲獎，總獎勵金2千100萬，總得獎數及總獎勵金皆為全國第一，成績亮眼。

對此，苗栗縣長鍾東錦表示，縣內客家人口約佔62.5％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，縣府及公所推動客語不餘遺力，屢獲客家委員會各項獎項肯定。他說「客家就係生活，生活就係客家」，縣府雖無專責的客家事務局，但各局處都全力將客家融入業務推動。

客委會公布績優單位，苗栗縣政府是縣市政府組全國唯一優等縣市，在鄉(鎮、市、區)公所組。苗栗縣內各鄉鎮公所積極深耕客語發展也成果斐然，三義鄉首度榮獲特優殊榮，大湖鄉、公館鄉、西湖鄉、卓蘭鎮、南庄鄉、苗栗市、造橋鄉、獅潭鄉、頭份市、頭屋鄉榮獲優等，後龍鎮(首次上榜)及銅鑼鄉榮獲佳等。另外，苑裡鎮得到進步獎肯定，其中後龍及苑裡雖為海線地區，仍努力推動客語，備受好評。

縣府指出，在公共部門推動方面，成立「客家事務推動委員會」定期召開會議列管執行進度；縣府辦公大樓處處可見客家諺語及客語拼音，營造客語友善環境；輔導同仁報考客語認證，讓客語公共服務能力量能充足；總機、電梯提供客語語音服務；推動沉浸式教學、全客語教學幼兒園、客語家庭及客語社區營造等；首創全國客家廣場舞比賽深獲縣民喜愛；首創客語數位日曆App讓年輕人拿起手機就能學習客語。

鼓勵民間提供客語服務方面，縣內超過700家商家或服務櫃台張貼「𠊎講客」貼紙並提供民眾客語服務，包含運輸業、國營事業中油及台電、醫療院所、旅館民宿、超商大賣場、郵局、農會及銀行等，尤其全縣已有100家醫療院所提供客語服務，大幅提升縣民醫療服務品質。