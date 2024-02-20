竹市生命園區行有礙 殯管所爭取改善

民進黨新竹市議員曾資程近期協助罕病律師陳俊翰治喪有感，昨表示，竹市生命紀念園區多棟建物缺乏升降電梯，人行道也被防撞桿擋住，對身障者不友善；市府表示，殯管所會持續爭取預算改善無障礙設施，另全力配合27日公祭，會先拆部分防撞桿、增派人力協助。

曾資程說，日前發現生命紀念園區的景行廳、懷德廳及慎思廳建物都沒有升降電梯，人行道又受阻防撞桿，身障者若要搭電梯得繞很遠，且動線上有花台等干擾，在無障礙設施方面還有很大改善空間，他將在議會開議時提案，要求市府審慎評估，設置升降電梯及改善無障礙設施動線。

民政處回應，園區建物2000年落成啟用，當時對無障礙環境要求未臻完善，為避免機車駛入人行道造成危險，才在出口設置軟性防撞桿；為提升安全，殯管所去年12月在斜坡道入口處加設機車道與人行道標線，避免機車誤入人行道。

民政處表示，市府也接獲相關反映，立刻採取作為，殯管所本月16日下午與陳俊翰母親及全國身障福利協會討論，將全力配合27日公祭儀式，會先拆下人行道出入口部分防撞桿，方便輪椅族通行，另增派人力協助引導動線。

若有行動不便者者要到生命園區禮廳或靈堂，家屬可至服務中心申請登記，汽車從服務中心前車道入口或追思園後方車道進入園區比較方便。