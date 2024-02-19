新竹市vs.竹北市燈節 竹市議員林彥甫：竹北更吸引人

今年新竹市燈節展出1主燈7輔燈，主燈「福氣龍好」是拿著一串貢丸的超萌Q版龍。對比新竹縣竹北市燈節總經費700萬元，有網友在臉書發文，竹市燈節總經費950萬元，美感、規模與竹北市相比有落差，引發網友熱議，各有支持者。時代力量竹市議員林彥甫今說，元宵燈會作品好看與否確實因人而異，但就觀看體驗，竹北燈會確實比竹市更吸引人。

林彥甫說，竹北市燈節有跟觀賞者互動的裝置，像是手機掃 QR-code 輸入自己的白日夢，會跑出不同顏色泡泡，作品本身的聲光效果也較豐富，例如打燈在周邊的樹上，營造七彩的光環境。

反觀竹市以靜態燈展為主，除主燈會旋轉，作品多只能觀賞不能接近、觸碰，而白色風車竟不是自己發光，要靠打燈，整個很怪。另外，不同顏色的卡通龍出現在每個作品旁邊，反而讓人覺得過於刻意。

林彥甫指出，他上周六先去竹北看燈節，昨天再看竹市的燈節，真的是滿滿失落感，連4歲女兒都說竹北市「水圳公園的比較好玩，還想要再去」。竹北元宵活動經費700萬元、竹市的元宵加櫻花活動經費950萬，若他是業主，要花差不多的經費辦活動，他一定會選擇竹北的方案，是說竹北的得標廠商「中視」也有投標竹市的案。

市府指出，今年新竹市燈節「2024龍STAY新竹過好年」展至3月10日，共設1大主燈及7組輔燈，主燈「福氣龍好」位於東門城，高8米、基座3米，且基座可轉動，由國際燈藝大師黃文全操力設計，拿著貢丸的龍象徵在新竹LONG STAY吃美食，另以七色彩虹為概念打造七色獨具特色輔燈，坐落市區護城河沿岸。

市府說，今年燈節還有小提燈製作、七色輔燈區規畫設置，搭配相關行銷活動費用，且燈區策展範圍延伸至新竹公園，並包含元宵晚會與賞櫻活動，整合成系列性的新竹市行銷計畫，經費並無不合理。

竹北市長鄭朝方說，700萬預算包含6座燈區、開幕記者會、各項宣傳、提燈製作、文創攤位以及燈會的基本行政支出，竹市與竹北市的燈節各有特色，市長高虹安也有值得令人學習的地方，而燈會是歡天喜地的，希望大家以愛與包容，盡情享受兩市燈會。