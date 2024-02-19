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為虎頭山創新園區虧損止血 有望轉型「桃園駁二」？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園虎頭山創新園區近期布置為桃園燈會展區，意外引發關注。市府經發局今透露，已思考園區轉型計畫，文創產業也是方向之一，最快上半年規畫出未來發展藍圖。記者朱冠諭／攝影
桃園虎頭山創新園區近期布置為桃園燈會展區，意外引發關注。市府經發局今透露，已思考園區轉型計畫，文創產業也是方向之一，最快上半年規畫出未來發展藍圖。記者朱冠諭／攝影

桃園虎頭山創新園區2019年起營運，因連年虧損屢遭批評，近日創新園區布置為桃園燈會展區，意外成討論焦點，有民眾建議效仿高雄駁二或台北華山，轉型為文創園區。市府經發局回應，後續轉型計畫已將文創產業納入思考，最快上半年規畫出未來發展藍圖，盼更貼近市民需求。

虎頭山創新園區面積4.7公頃，2019年6月正式營運後，原希望以3年時間達到「自給自足」，並積極推動物聯網、自駕車、資訊安全與智慧製造等新創產業發展，但營運至今超過3年，收入仍遠不如虧損增加的速度，累積虧損已逾1.5億。

即將於21日登場的桃園燈會，今年以創新園區為展區，近日已吸引不少市民搶先參觀，民眾觀賞花燈同時卻大嘆，創新園區多年來只被看見這一次，建議市府以高雄駁二或台北華山為標竿，轉型為文創園區，別再養蚊子。

議員楊朝偉、凌濤說，虎頭山創新園區多次遭審計處點名改善，才能增加營運收益能力，現在正是時候思考退場機制，到底要全區檢討，還是釋出部分區域做為文創產業園區都可以討論，不能一錯再錯，讓市府投入的資源都打水漂。

議員許家睿表示，創新園區過去確實只有短期活動或會展期間會吸引人潮，建議市府推動轉型再品牌化，引進廠商、市集或展覽常駐。

經發局綜合規畫科長陳珏寧坦言，民眾盼望轉型聲浪大，市府與廠商營運管理契約去年底到期後，決定自駕車、物聯網等新創技術「階段性任務已達成」，未來不會再繼續推動，後續會思考更多元運用的可能性，文創產業也是方向之一。

陳珏寧說，近期經發局已尋找潛在廠商評估轉型文創園區的可行性，預計上半年會規畫出較明確的方向；目前仍進駐在創新園區內的新創團隊，則先與市府簽訂為期半年的租約，待轉型計畫成熟後，再決定是否續租。

桃園虎頭山創新園區近期布置為桃園燈會展區，意外引發關注。市府經發局今透露，已思考園區轉型計畫，文創產業也是方向之一，最快上半年規畫出未來發展藍圖。記者朱冠諭／攝影
桃園虎頭山創新園區近期布置為桃園燈會展區，意外引發關注。市府經發局今透露，已思考園區轉型計畫，文創產業也是方向之一，最快上半年規畫出未來發展藍圖。記者朱冠諭／攝影

文創產業 桃園 物聯網

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