苗栗年後22日首場徵才 18家製造業提供逾500工作機會

年後想換工作嗎？苗栗地區首場徵才活動，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署規畫2月22日在竹南科學園區行政服務中心 （竹南鎮科研路36號），18家製造業廠商聯合招募，提供逾500工作機會。

22日上午9點至下午1點在竹南科學園區行政服務中心現場徵才活動，參加的18家製造業廠商，包括力積電、超豐電子、鼎元光電、智邦科技、中國砂輪晶圓

廠、錼創顯示、兆勁科技、艾格生科技、望隼科技、臺灣永光化學、高雄空廚、康普材料、上莊、邁斯科生醫、冠軍建材、中源機電、永湖複合材料、京鼎精密。

桃竹苗分署苗栗就業服務中心指出，年後首場徵才活動，有意轉職民眾的好機會，還提供好康，參與2家以上廠商面試，即可獲得精美手提袋，限量100份，另有早鳥禮皮革收納籃，限量30份。

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