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福氣龍好vs.天光漫舞 竹市與竹北燈節 各有支持者

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導

今年新竹市燈節展出1主燈7輔燈，主燈「福氣龍好」是拿著一串貢丸的超萌Q版龍。對比竹市燈節總經費700萬元，有網友在臉書發文，竹市燈節總經費950萬元，美感、規模與竹北市相比有落差，引發網友熱議，各有支持者。市府昨回應，燈節總經費還包含新竹公園櫻花季，盼勿片面解讀；竹北市長鄭朝方則說，各有特色，希望民眾盡情享受兩市燈會。

竹市府指出，今年新竹市燈節「2024龍STAY新竹過好年」展至3月10日，共設1大主燈及7組輔燈，主燈「福氣龍好」位於東門城，高8米、基座3米，且基座可轉動，由國際燈藝大師黃文全操力設計，拿著貢丸的龍象徵在新竹LONG STAY吃美食，另以七色彩虹為概念打造七色獨具特色輔燈，坐落市區護城河沿岸。

市府說，今年燈節還有小提燈製作、七色輔燈區規畫設置，搭配相關行銷活動費用，且燈區策展範圍延伸至新竹公園，並包含元宵晚會與賞櫻活動，整合成系列性的新竹市行銷計畫，經費並無不合理。

竹北燈節展期至3月3日，地點在竹北市水圳森林公園，共設6大主燈區，每區緊扣竹北地景人文與公所現正推行的政策。5.5公尺高主燈「天光漫舞」以科技未來感為設計，搭配五彩絢麗的燈光點綴，展現竹北科技、與時俱進的現代城市意象。

竹北市長鄭朝方說，新竹市與竹北市的燈節各有特色，都是歡天喜地的，希望大家以愛與包容盡情享受。

北市 新竹

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