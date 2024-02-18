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「偽出國」櫻花美景何處賞？ 北橫出現粉紅世界出遊記得先訂餐

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2024北橫櫻花季登場，復興巴陵、拉拉山等景點日本櫻花綻放繽紛美景，吸引許多遊客北橫賞櫻。記者曾增勳／攝影
2024北橫櫻花季登場，復興巴陵、拉拉山等景點日本櫻花綻放繽紛美景，吸引許多遊客北橫賞櫻。記者曾增勳／攝影

又是桃園市復興區櫻花季節浪漫登場，今年北橫櫻花季花期即日起至3月中、下旬，許多遊客沿北橫台7線前往上、中巴陵、拉拉山旅遊，「偽出國」就可欣賞日本品種櫻花繽紛綻放，市府觀旅局今天上午表示，為方便遊客櫻花季賞櫻，風景管理處推出2024北橫櫻花地圖，民宿、農場餐廳訂房、訂餐多，警方將在假日配合交通疏導管制，讓遊客輕鬆賞櫻遊。

復興區角板山、小烏來風景區及東眼山國家森林遊樂區的山櫻花，率先在春節假期前後開花，加上春節7天連假遊客踏青旅遊，民宿農場訂房一房難求，如今2024北橫櫻花季登場，接著周休假日及228假期到來，風吹櫻花落櫻繽紛美景如畫，春節後第一個假日吸引不少遊客上山賞櫻趣。

復興區民宿業者表示，春節前後許多民眾瘋出國，但是今年復興區走春加上櫻花季節，賞櫻春遊再現在人潮，遊客比疫情期間爆增，一房難求，假日訂房幾乎全滿。光明農場老闆娘曾喜悅說，春節上山遊客非常多，隨著櫻花季，該農場櫻花都盛開，賞櫻遊客要先訂餐，避免出遊掃興。

如今春節後，隨著山櫻花凋落，接續日本品種櫻花接續盛開，包括復興區比亞外昭和櫻花期後天至3月10日；上巴陵中心路及鄰近恩愛農場景點的富士、吉野櫻花期即起至3月15日；中巴陵櫻木花道及光華櫻花故事林道的昭和櫻花期，後天至3月10日，拉拉山遊客中心的吉野、千島櫻自後天至3月20日開花欣賞，還有上高義古道的粉紅佳人櫻花在月底前可前往賞櫻，美景不輸日本、韓國，開車沿北橫台7線沿途不少路旁櫻花，吸引不少親子、情侶拍照打卡。

市政府風管處表示，2024北橫櫻花季登場，櫻花陸續盛開，民眾想好要去哪裡賞櫻了嗎？今起至3月中下旬，復興台7線沿線、比亞外、角板山至拉拉山遊客中心及桃116線、上巴陵及中巴陵櫻花木道開花，吉野櫻、昭和櫻、富士櫻、千島櫻、紅粉佳人陸續盛開，參考2024北橫櫻花地圖，民眾不必出國去日本，同樣可欣賞櫻花繽紛美景，假日不妨抽空遊北橫賞櫻踏青。

2024北橫櫻花季登場，復興巴陵、拉拉山等景點日本櫻花綻放繽紛美景吸睛，市府推北橫櫻花地圖賞櫻。圖／市府觀旅局提供
2024北橫櫻花季登場，復興巴陵、拉拉山等景點日本櫻花綻放繽紛美景吸睛，市府推北橫櫻花地圖賞櫻。圖／市府觀旅局提供

北橫 櫻花季 賞櫻

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