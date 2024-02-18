竹市凍卵補助再升級 擴大補助資格

新竹市府去年五月推出「祝妳好孕凍卵補助計畫」，受惠對象為25到40歲設籍竹市女性，市府今宣布該計畫再升級，今年起申請資格除原設籍竹市25至40歲女性，另增加納入新住民配偶，配偶年齡符合25至40 歲即可申請AMH抽血檢測、凍卵療程及凍卵管理費補助，補助費用最高可達3萬1000元以上。

市長高虹安表示，「祝妳好孕凍卵補助計畫」在去年母親節前夕施行以來，至今總申請人數達889人，數位平台瀏覽人數也超過2萬人。市府另針對參與該計畫的市民滿意度調查，九成民眾表示支持與滿意。

依據計畫內容，AMH抽血檢驗限額2600名，1年1次補助1000元；凍卵療程每案最高2萬元，終身補助1次；凍卵管理費每年補助2000元，最多補助5年。3項補助最多可領3.1萬元。

衛生局表示，市府經研議決定升級該計畫，除擴大補助對象至市民的新住民配偶外，針對申請AMH檢測也免去提供戶籍謄本證明文件，只需提供自己或配偶身分證、居留證，讓民眾申請服務更便利，也讓更多女性受惠，享受先進的科技所帶來的幫助。希望這項補助能夠引領更多企業和科技廠商將凍卵療程列入女性員工福利補助項目，實現企業、員工、政府三方共同成長。

衛生局說明，去年完成補助的兩位女性市民，一位是日商公司翻譯員吳姓女子，另一位是教育工作者張姓女子，兩位都在33歲時選擇凍卵補助計畫。吳女因擔心生育狀況及卵巢健康，積極支持計畫，認為提前檢測AMH指數能預防卵巢早衰風險；張女則在檢測AMH後發現指數偏低，雖然目前未有結婚計畫，但希望為未來增添保障，因此選擇了凍卵，並順利完成療程。兩人對於專業的服務流程均感到滿意，也對市府所推動的政策給予肯定。