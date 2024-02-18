700萬竹北燈節拼950萬竹市燈節 市府：照片斷章取義
新竹縣竹北市日前公布2024年燈節內容，活動為期17天，設置6大主燈區，不僅有美食創意市集，還準備元宵音樂晚會，總經費為700萬元，有網友在臉書發文，附上斥資950萬元經費新竹市燈節與竹北市燈會照片，讓部分網友認為新竹市燈節的美感、規模與竹北市相比有明顯落差；新竹市府今回應強調「斷章取義」，950萬元預算不僅是舉辦元宵燈會活動，還包含新竹公園櫻花季，呼籲部分粉專及網友勿片面解讀，造成誤解。
市府說，竹市辦理過好年活動已延續多年，前2年光是辦理新竹過好年及元宵活動預算約830至870萬元，僅沿護城河設置6組燈飾。今年過年期間適逢2月新竹公園櫻花季，因此特別將燈區範圍擴大，沿護城河延伸到站前廣場及新竹公園，共設置1大主燈及7組輔燈，燈節總經費為950萬元，這些在網路製作的圖片皆未呈現出來。
市府說，除主燈高8米、基座3米且基座可轉動，還有小提燈製作、七色輔燈區規畫設置，搭配相關行銷活動費用，且此次燈區策展範圍延伸至新竹公園，還包含元宵晚會與賞櫻活動，整合成系列性的新竹市行銷計畫。
市府強調，今年新竹市燈節不但將各項活動整合為一系列的慶典，範圍也更加擴展，還請到國際燈藝大師黃文全操刀設計，絕無經費不合理之處，盼部分粉專勿斷章取義、誤導民眾。
市府表示，新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會展期至3月10日，燈會主燈「福氣龍好」位於東門城，由國際燈藝大師黃文全操力設計，與迎曦門互相輝映。此次除主燈外，以七色彩虹為概念打造七色獨具特色輔燈，坐落於市區護城河沿岸，有象徵新生的紅色「好運龍life」、彰顯童趣的橙色「乘風飛翔」、代表閒適的黃色「徜徉雲端」、展現自由的綠色「玩轉新竹」、台灣國寶級首席玻璃藝術家大師－林瑤農工藝的藍色「玲瓏玻光」、與新竹市各小學共同創作的靛色「彩繪新竹」、以及最後作為護花使者的紫色「花現龍蹤」。
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