700萬竹北燈節拼950萬竹市燈節 市府：照片斷章取義

新竹縣竹北市日前公布2024年燈節內容，活動為期17天，設置6大主燈區，不僅有美食創意市集，還準備元宵音樂晚會，總經費為700萬元，有網友在臉書發文，附上斥資950萬元經費新竹市燈節與竹北市燈會照片，讓部分網友認為新竹市燈節的美感、規模與竹北市相比有明顯落差；新竹市府今回應強調「斷章取義」，950萬元預算不僅是舉辦元宵燈會活動，還包含新竹公園櫻花季，呼籲部分粉專及網友勿片面解讀，造成誤解。

市府說，竹市辦理過好年活動已延續多年，前2年光是辦理新竹過好年及元宵活動預算約830至870萬元，僅沿護城河設置6組燈飾。今年過年期間適逢2月新竹公園櫻花季，因此特別將燈區範圍擴大，沿護城河延伸到站前廣場及新竹公園，共設置1大主燈及7組輔燈，燈節總經費為950萬元，這些在網路製作的圖片皆未呈現出來。

市府說，除主燈高8米、基座3米且基座可轉動，還有小提燈製作、七色輔燈區規畫設置，搭配相關行銷活動費用，且此次燈區策展範圍延伸至新竹公園，還包含元宵晚會與賞櫻活動，整合成系列性的新竹市行銷計畫。

市府強調，今年新竹市燈節不但將各項活動整合為一系列的慶典，範圍也更加擴展，還請到國際燈藝大師黃文全操刀設計，絕無經費不合理之處，盼部分粉專勿斷章取義、誤導民眾。