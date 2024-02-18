八德轉運站啟用更塞？ 桃市：滾動檢討

桃園市八德轉運站明天啟用，市長張善政昨參與揭牌典禮，特別了解地方擔心的塞車交通配套。藍綠議員並點出713、715客運路線原可從和平路直上國道2號，但轉運站啟用後卻得走和強路先進轉運站，恐衝擊和平路既有通勤乘客，市府交通局表示有加開循環線路線，後續將視數據滾動檢討。

位於八德區和強路與和平路口的八德轉運站距離國道2號大湳交流道約400公尺，2022年10月動工，基地面積為1250坪，站體設計為2層樓建物，並以貨櫃與鋼構為主要建材。

站內共設置4席停靠月台，以及122席機車停車位、3席汽車臨停區、2席計程車排班區及Youbike站點供轉乘。

不過，八德轉運站距市區遠，加上站前的和強路容易塞車，都讓地方憂心忡忡。民進黨市議員呂林小鳳、國民黨議員楊朝偉也不約而同提到713、715客運配合轉運站啟用後不走和平路，改由和強路進八德轉運站，和平路這一段乘客就沒車可搭，恐招致民怨，應研議其他接駁或客運路線替代。

交通局指出，第一階段配合轉運站啟用，取消715A及716路線，分別由重疊路線715及、713取代服務，同時調整713、715、717路線自和平路改走和強路進轉運站後，接續行駛福德一路、大湳交流道至永寧捷運站。且為減少取消行駛和平路衝擊，加開東勇街－轉運站－和平路的循環線路線。

呂林小鳳也要求市府在八德轉運站營運上軌道後，要規畫從八德轉運站到機捷A8長庚站的客運路線，方便鄉親到林口長庚就醫，這是地方長年的期待。交通局允諾滾動檢討，提供最好服務。

張善政說，八德轉運站引進既有的713、715、716及中壢區行經八德區的717等市區客運路線，並會持續爭取1962、1968、9009等國道客運路線進駐。未來捷運三鶯線將與捷運綠線G04站共構，八德地區往返雙北及桃園更便利。