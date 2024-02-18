鄉親鄉情／尖石鄉李棟山莊 守護每位山友

新竹縣尖石鄉的李棟山上有座神秘山屋「李棟山莊」，曾獲2022年台灣國片「咒」取景，描述為邪教場景而暴紅，吸引影迷朝聖神秘氛圍；不過，這處山莊實際上是山友們最溫暖的歇腳地，不僅能喝上一口熱茶，還能吃上熱騰騰泡麵，感受二代莊主蔡清郎的熱情招待。

李棟山莊因背靠海拔1914公尺的李棟山而得名，歷史超過半世紀，原本只是前往李棟山登山口旁的簡陋竹屋，在一代莊主朱萬鶴經營下，擴建成能供住宿的山屋，接待過數十萬名山友，還因為獨特外型，成為山友口中「台版霍爾的移動城堡」。

二代莊主蔡清郎接手後，正好趕上國片「咒」暴紅，原本寧靜的山莊一夕間成了熱門網紅景點，蔡莊主雖始料未及，但他仍用心接待遊客介紹拍攝場景，也會解說李棟山的歷史及泰雅文化。

「李棟山莊的使命就是要成為山友的燈塔。」蔡清郎說，來到山莊歇腳不僅能喝熱茶、吃泡麵，還有香噴噴的「李棟山莊香腸」，讓山友們補充體力後能繼續攻頂，雖然現在已不再提供住宿，但只要山友有需求，山莊可提供繩索、登山杖。

雖然來到李棟山莊每次收20元清潔費，但處處可見莊主巧思。蔡清郎說，山莊由他一人經營不易，希望能在大家協助下，讓山莊維持下去，繼續守護每個路過山友。