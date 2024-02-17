竹東3公里櫻花大道開了 24日辦賞櫻健行估可吸千人

有「櫻花大道」美稱的竹東頭前溪河濱生態公園進入盛開季，長達3公里的步道沿線櫻花樹紛紛綻放，今年預估賞櫻季期間可吸引萬人前來，24日更將舉辦賞櫻健行活動，現場還提供壓花書籤、櫻花飯糰DIY，鎮公所呼籲民眾搭大眾運輸前來，避免塞在車陣中。

竹東鎮公所表示，頭前溪河濱生態公園櫻花季每年都會吸引大批人潮前來賞櫻，因為3公里長的自行車道兩旁種植上千株櫻花樹美不勝收，八重櫻、山櫻花及吉野櫻同時互相爭艷，已成為新竹縣著名賞櫻景點。

公所指出，今年同樣將舉辦賞櫻健行活動，因往年活動皆十分熱烈，為滿足民眾期待，今年賞櫻健行名額增加至500名，前來參與就能獲得小禮物，預計19日中午12點準時開放網路報名。

竹東鎮長郭遠彰表示，竹東「櫻花大道」全程都是平地，民眾不用舟車勞頓跑到山上賞櫻，也不必擔心山路走不動，約30分鐘到1小時就能走完全程，沿路都是拍照打卡點，不過因周邊人車容量有限，呼籲民眾即日起前來賞櫻，建議搭乘公車或台鐵內灣線前來。

公所建議，若搭乘台鐵內灣線，可以搭車抵達竹東車站後，再順東林路194巷步行約5分鐘，翻越堤防就能抵達櫻花大道，今年為提供賞櫻人潮方便，沿線公廁也已修繕完成，不必擔心長達3公里的賞花路線找不到方便處。