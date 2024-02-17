桃市府介管 國宅活動中心漏水無人修

桃園市中壢精忠國宅2樓活動中心漏水嚴重，但管理委員會無力自行修繕，長久下來，空間形同廢墟，且問題擱置多年始終未解，當地里長與議員都盼公部門介入，協助改善；對此，桃園民政局允諾出資，將由中壢區公所負責發包修繕，改善後的空間將從社區活動中心改為鄰里活動中心，未來由中壢區公所維護管理。

桃園國宅產權皆隸屬於桃園住宅發展處，2009年曾公告詢問各國宅活動中心空間要由管委會還是各地區公所維管。據了解，精忠國宅當時選擇管委會自行維管，但後來因為缺乏經費，無法汰舊換新及補強，導致漏水情形每況愈下。

莊敬里長劉邦茂指出，精忠國宅活動中心漏水情況嚴重，只下一場雨，室內就滴水半個月，曾經有人在此運動跌倒受傷，目前平時沒有上鎖，如果有人闖入，又沒注意地面濕滑，容易發生危險。

桃園市議員謝美英也接獲不少民眾陳情，經過會勘與提案爭取，終獲桃園市政府經費挹注改善。她表示，這筆經費前後花了2年時間爭取，得來不易，感謝市長張善政從善如流編列預算。

中壢區公所表示，精忠國宅活動中心修繕工程包含地磚、牆面、天花板、門窗、防水及廁所等項目更新，總經費1238萬元，由民政局編列預算，預計3月18日開工、8月完工，目前活動中心已移撥公所管理，完工後將作市民活動中心使用。