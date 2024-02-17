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司馬庫斯櫻花海 下周花況最盛

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
司馬庫斯部落櫻花綻放爭豔，部落周邊完全被粉紅色樹海包圍。圖／劉金德提供
司馬庫斯部落櫻花綻放爭豔，部落周邊完全被粉紅色樹海包圍。圖／劉金德提供

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落上千株粉紅櫻花進入盛開期，目前整個部落被粉紅花海包圍，預計下周花況將達巔峰。

但新竹縣交通旅遊處與部落會議總幹事拉互依．倚岕提醒，山區有實施交通管制，民眾想上山賞櫻需事先申請通行證，切勿臨時起意前往，避免白跑一趟。

司馬庫斯部落種植櫻花樹已達千株，其中以粉色調為主的昭和櫻已經綻放，集中在部落牌樓周邊及巨木步道的櫻花園內，同時還有以濃豔桃紅色呈現的緋寒櫻，以及白色花種的台灣原生種霧社櫻，預計下周不同櫻種同時綻放爭豔，將達花況巔峰。

櫻花美景每年都吸引眾多遊客前往，但也因此衍生不少問題，曾發生人車塞爆道路癱瘓山區交通情況，短短1小時車程得開5小時才能抵達，還有車輛因會車不慎陷入山溝意外，廣大人潮也為部落帶來垃圾問題。

交旅處表示，為維護道路安全、環境承載量及優質遊憩品質，今年2月10日已啟動交管，每天限定汽車50輛、機車100輛上山，均需事先申請；包車業者劉金德指出，民眾如果搶不到通行證，也可透過司馬庫斯部落官網訂房住宿取得，不過因山路崎嶇難行，建議民眾搭車上山較安全。

司馬庫斯 新竹 櫻花

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