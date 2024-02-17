桃園龍岡國旗屋拆違建縮水 老闆：帶頭守法

桃園市龍岡國旗屋因掛滿國旗成為地方特色景點，假日人潮絡繹不絕，藍綠政治大咖都曾造訪，但因為沒有建照，屬於違建，且占用都市計畫道路用地也有交通安全疑慮，春節過後傳拆除，地方熱議。

桃園市政府指出，拆除作業有先跟地方溝通，尋求交通與人文景觀兼顧的雙贏做法，只針對道路用地部分違建，並非全拆。

國旗屋是龍岡地區一間米干店，因店裡、店外懸掛超過百面國旗，加上老闆張老旺是滇緬游擊隊孤軍後裔，其成長環境與電影「異域」相符，整間店從外觀到人文都極具特色，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘、桃園市長張善政和行政院副院長鄭文燦都曾造訪此地。

國旗屋位在龍平路及中正三路交叉口上，因周邊道路狹窄過去發生不少車禍，2017年經人檢舉被市府查出占用都市計畫道路用地列違建，近年地方移居人口增加，也有希望拆除聲音出現。

據了解，市府拆違建對象還有國旗屋周邊7戶民宅，原因均為占用都市計畫道路用地，目前由工務局提供獎金，鼓勵民眾23日之前自行拆除，未來將進行道路拓寬，預計4月完成；國旗屋老闆張老旺雖不捨，但認同市府考量，配合政府拓寬道路，拆三分之一房舍，國旗屋名聲很大，應帶頭守法，待工程結束就會掛回國旗。

市府指出，國旗屋對地方族群文化及歷史背景有特殊意義，經秘書長詹榮鋒與工務局協調，找到雙方都接受的折衷辦法，排除交通阻礙和危險因子的同時，也保留民眾對國旗屋的歷史情感。

市議員舒翠玲表示，龍岡地區過去是眷村，部分道路未按照都市計畫開發，問題一直被人詬病，很多人認為是國旗屋在轉角的問題，但這說法對國旗屋不公平，全路段改善才能一次解決。

除了國旗屋，桃園區三民、中正路口一處超過30年的鐵皮違建也因阻礙交通視野被拆除，公有地範圍預計下個月Youbike 2.0站進駐。

市府表示，張善政對長年未能解決的違建與交通死角相當重視，上任不久即成立都市空間會報，並親自主持會議，了解都發、工務、交通、地政等局處層級無法解決的問題，必要時直接在會議拍板定案，盡可能克服陳年老案。