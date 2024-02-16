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竹市站前大型夾娃娃機店將收攤 粉絲敲碗盼轉戰站前SOGO

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市「晶品城」商場一樓的大型夾娃娃機店的客人不少，因商場將閉館也將隨之歇業。記者張裕珍／攝影
新竹市「晶品城」商場一樓的大型夾娃娃機店的客人不少，因商場將閉館也將隨之歇業。記者張裕珍／攝影

位於新竹市站前的晶品城購物商場因轉型準備閉館，目前僅存攤商不多，位於一樓的大型連鎖夾娃娃機店昨天發出「結束營業」公告，將於20日收攤，轉往新竹縣竹北市經營。由於該間連鎖夾娃娃機店人潮不少，消息一出不少粉絲大嘆可惜，有網友許願繼續在竹市開店，並「敲碗」建議轉往站前SOGO舊址營運，活絡站前商圈。

新竹市在疫情過後明顯見到夾娃娃機店面復甦，包括火車站及中正台附近的中正路、復興路及大同路等店面最多，其次是科學園區商圈金山街也有不少店面。其中，位於站前晶品城一樓的「熊嗨星」為大型夾娃娃機店，主打「零食場」頗受消費者歡迎。

不過，晶品城購物商場因為經營轉型即將閉館，開業還不到一年的熊嗨星新竹晶品城門市昨天也在粉絲專頁發出結束營業公告，表示店面即將在2月20日劃下休止符，但強調這不是句點，歡迎客人轉往熊嗨星旗艦竹北遠百店，空間更大、商品多樣化。

不少民眾、常客得知夾娃娃機店要歇業搬家，相當不捨，有網友認為在站前的店面帶來不少人潮，也好不容易讓站前商圈的人潮回流，希望業者能繼續在站前找點。也有網友直接敲碗可以到原本是站前SOGO的NET樓上開店，留住站前的消費人潮。

業者回應，目前開發部持續找點中，如有好的地點也歡迎大家提供。並感謝這些日子有大家的陪伴，未來歡迎至竹北的旗艦門市夾取、滿載而歸。

新竹市「晶品城」商場一樓的大型夾娃娃機店發出結束營業公告。圖／取自「熊嗨星樂園 新竹晶品城店」粉絲專頁
新竹市「晶品城」商場一樓的大型夾娃娃機店發出結束營業公告。圖／取自「熊嗨星樂園 新竹晶品城店」粉絲專頁

夾娃娃機 新竹

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