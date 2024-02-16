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白沙屯媽祖進香報名湧人潮 男子拔頭籌、曝大年初三就開始排隊

中央社／ 苗栗縣16日電
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2024進香活動16日起受理報名，陳姓男子（左）與蘇姓友人從大年初三開始排隊，成功拔得頭籌，一口氣幫親朋好友共900餘人完成報名。（民眾提供）中央社
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2024進香活動16日起受理報名，陳姓男子（左）與蘇姓友人從大年初三開始排隊，成功拔得頭籌，一口氣幫親朋好友共900餘人完成報名。（民眾提供）中央社

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2024往北港進香活動，今天起受理報名，人潮湧現，1名男子與友人從大年初三開始排隊拔得頭籌，一口氣幫親朋好友共900餘人完成報名。

2024白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港朝天宮進香預計3月18日啟程，展開9天8夜年度宗教盛事，拱天宮今天起受理信眾現場報名，排隊人潮一度自拱天宮香客大樓綿延數百公尺。

陳姓男子拔得頭籌，率先完成報名。他指出，農曆大年初三凌晨自外地開車返回白沙屯，當天上午8時廟方開放排隊就幸運排到首位，此後便與蘇姓友人輪替排隊，「取得天字第1號臂章，心情相當雀躍」，他同時也受委託替許多親朋好友代為報名，報名名單達914人。

另名排隊男子表示，今年是第8年報名參加進香活動，因廟方僅限於拱天宮現場報名，他也身負重任，要幫70人代報名。

拱天宮管委會指出，近年報名人數屢創新高，去年有11萬餘人，今年已預備進香裝備約13萬5000份，報名徒步進香者，繳交新台幣700元報名費、完成報名程序，可領得臂章、背心、帽子及毛巾等物品。

拱天宮提醒，進香活動受理報名時間自今天起至3月14日，每天上午8時至下午6時，目前並無受理網路、電話報名，需親至廟內辦理，若請他人代報，務必小心詐騙及個資外流問題，同時建議避開假日等人潮眾多時間。

北港朝天宮 媽祖 白沙屯

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